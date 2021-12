Targino Gondim: "A MPB não existiria sem o Nordeste"

São poucos segundos com as mãos na sanfona e o povo se aproxima, como se aproximava do flautista de Hamelin. O som, neste caso, conduz a ícones da música brasileira. E o Hamelin é Targino Gondim. Enquanto tira fotos para esta entrevista, desfila clássicos do repertório de outros - Eu só quero um xodó (Dominguinhos), Asa branca (Luiz Gonzaga) - e do seu, Esperando na janela, a composição gravada por Gilberto Gil que se tornou chamego nacional e lhe rendeu o Grammy de melhor canção latino-americana. Dos 42 anos que possui, já são 20 de uma carreira dedicada a divulgar a cultura da sanfona e da música do sertão. Seus xotes falam de amor, do cotidiano do interior e de política. "O Velho Chico, pobre, chora sem alívio. Como pode um povo vivo viver nessa escuridão", escreve em Xote do apagão, com a propriedade de quem nasceu em Salgueiro, Pernambuco, mudou-se criança para Juazeiro, na Bahia, e salpica o interior nordestino com shows durante todo o ano. Entre junho e julho, a agenda fica quase impossível, e Targino põe mais: é responsável pelo Festival Internacional da Sanfona, que este ano acontece de 14 a 18 de julho, em Juazeiro, com músicos de todo o mundo exibindo seus acordeões. No fim da sessão de fotos, vem o pedido para mais uma e Targino emenda com Galileia nordestina, que começa assim: "Jesus nasceu em Belém e eu nasci no Nordeste; Jesus é filho de Deus e eu sou cabra da peste".



Esperando na janela foi um tremendo sucesso e levou seu nome para o Brasil. Isso faz 15 anos. Ainda é possível fazer um forró clássico, à moda de Luiz Gonzaga, virar um hit nacional?

Sim. Hoje, toda vez que toco uma música de Luiz Gonzaga, sinto uma vibração diferente nos shows. As pessoas 'fervem' quando ouvem. São canções que continuam no imaginário das pessoas, apesar de todos os modismos explorados pela mídia. O que é moda agora? É o arrocha, o sertanejo. Então, os programas de TV e de rádio só mostram isso. Mas eu não acredito que essa exposição influencie o gosto permanente das pessoas. É apenas o gosto do momento. E isso passa.

Por que, então, temos tão poucos forrozeiros tradicionais nas paradas?

Difícil dizer. Mas uma coisa é certa: se tivéssemos o mesmo espaço na mídia - principalmente nos programas de rádio - que outros gêneros musicais possuem, pode ter certeza de que todo ano haveria um hit como Esperando na janela. Eu mesmo já fiz outras canções que considero tão 'chicletes' quanto. Mas você não consegue chegar às rádios ou TVs. E, para se comunicar com mais pessoas, ainda é necessário atravessar essa 'porta'. Há uma barreira que é difícil de entender, porque não vejo, por parte do público, uma rejeição.

Para você, o que elas são?

Elas não fazem forró. Para mim, são bandas de baile. Podem até ter, no início, usado o forró. Mas, hoje, se você vai ao show de uma dessas bandas, você vai ver que eles tocam tudo, menos forró. E não digo isso para desmerecer. É uma constatação. Elas tocam arrocha, sertanejo...

Mas muitas dessas bandas fazem questão de se divulgarem como de forró…

Pois é. Talvez porque elas tenham começado a aparecer vinculadas ao São João. Ou, por outro lado, porque não querem brigar com cachorro grande: não querem se rotular como bandas de arrocha ou sertanejo para não brigar, frente a frente, com as grandes bandas de sertanejo ou arrocha que já existem e que detêm a maior camada do business. Aí é uma questão comercial. Acredito que há apenas um forró. Quando me perguntam se o meu forró é clássico, pé de serra, eu digo que não. Meu forró é forró. Não tem essa coisa de forró antigo ou moderno. Nem gosto que os nossos forrozeiros fiquem se denominando pé de serra.

Eron Rezende

Targino Gondim: "A MPB não existiria sem o Nordeste"

De onde vem essa classificação, "pé de serra"?

O que aconteceu é que Luiz Gonzaga cantava muito a terra dele, Exu, que fica no pé da Serra do Araripe (na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco). Aí, quando surgiram todas essas novas bandas, criou-se uma separação: as bandas fazem forró e nós, forrozeiros que temos uma ligação com Luiz Gonzaga, fazemos o forró pé de serra. Ou seja, nós, os forrozeiros, tivemos que ganhar um rótulo para que as bandas que não fazem forró ocupassem um espaço dentro do gênero. Mas forró é uma coisa só. Você faz ou não faz.

Há um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia que define mais espaço para os forrozeiros baianos em shows do São João. Como vê essa iniciativa?

É fundamental. É um projeto que tende a valorizar quem realmente vive e produz o ano inteiro o forró e a cultura do São João. Essa é uma medida que já existe em Pernambuco. Eu não sou contra a prefeitura de uma cidade contratar bandas que não tocam forró ou cantores pops de fora. Sou contra quando uma prefeitura pega 80% da verba de São João e gasta com esse tipo de atração. Muitas vezes, uma banda que não tem nada a ver com o São João é contratada por R$ 600 mil.

Mas determinar uma cota não é uma medida radical?

Talvez. Mas, se não existe uma consciência, tem que ser estabelecida uma ordem. Se não for estabelecida essa ordem, a tendência é piorar o número de forrozeiros locais na festa de São João. E o São João é uma grande vitrine para os artistas locais. É onde se consegue visibilidade.

Como é que você consegue patrocínio e as coisas acontecem?

Eu tenho um selo musical parceiro, chamado Atração, que atua na distribuição dos meus CDs. Eu monto meus trabalhos, gravo no estúdio por conta própria e entrego ao selo a parte da distribuição. É uma produção bancada por mim. Eu sempre produzi meus trabalhos de maneira independente. Com a internet, passei a ter mais um canal de divulgação. O resultado financeiro a gente colhe nos shows.

Este cenário de produção e comercialização da música de forma independente é uma coisa antiga para você, então?

Só teve uma vez que lancei disco por gravadora, num esquema de contrato, que foi após o sucesso de Esperando na janela. Através de (Gilberto) Gil, consegui lançar dois discos pela Warner. Mas, já em 1994, quando comecei, meu esquema de produção e divulgação era independente. Eu não gosto de esperar. Quando tenho um projeto na cabeça, fico muito teimoso e entro logo no estúdio com a sanfona e tudo.

Quem te ensinou a tocar sanfona?

Meu pai. Minha família nasceu em Salgueiro (PE), que fica a 100 quilômetros de Exu, cidade natal de Luiz Gonzaga. Quando Luiz Gonzaga já fazia sucesso, ele chamou algumas pessoas de Exu para ir trabalhar com ele no Rio de Janeiro e, nessa história, foi um senhor chamado Eugênio, que aprendeu a tocar com Gonzaga. Quando seu Eugênio voltou para Exu, disseram a ele que tinha um cara em Salgueiro que tinha uma sanfona, mas não sabia tocar. Esse cara era meu pai, que também se chama Targino.

E por que o seu pai comprou uma sanfona para você?

Ele tinha um caminhão e viajava direto para o Rio. Era apaixonado por Luiz Gonzaga, daí comprou. Só foi aprender a tocar quando seu Eugênio ensinou. E, depois, meu pai me ensinou. No começo, nem gostava. Queria brincar, jogar bola, e eu tinha que ficar acompanhando meu pai, tocando zabumba, reco-reco. Não gostava muito dessa história de sanfona. Mas, com 12 anos, vi meu pai tocando Asa branca, pedi a sanfona a ele e toquei. Aprendi olhando meu pai. Hoje, quando ele vê o povo falando de mim, vê os shows, é um motivo de orgulho danado. Ele tem 84 anos, mas gosta de ir aos shows e ficar lá atrás, olhando para mim.

Dizem que a sanfona é dos instrumentos mais difíceis de afinar e tocar…

É, para afinar, a sanfona tem que ser aberta, tem uma estrutura interna que você precisa dominar. Não é fácil. E, para tocar, não é que seja mais difícil, é que não é um instrumento tão popular quando o violão, por exemplo. Então, tem um conhecimento que fica escondido.

E como foram os primeiros shows?

As primeiras apresentações eu nem chamava de shows (ri). Eram festas, forrós, só com zabumba, triângulo e sanfona. A primeira apresentação foi numa vaquejada. Tinha um carro de som ligado na minha sanfona e a poeira subindo. Era difícil, mas eu gostava. Já ganhava um dinheirinho ali e tudo era revertido para melhorar as apresentações. Montei uma banda para fazer shows na região do Vale do São Francisco e foi um período bonito, de viajar pelas cidades do Nordeste, de conhecer o povo.

Durante as eleições de 2014, muitos comentários preconceituosos foram dirigidos aos nordestinos. Acompanhou essa recente onda xenófoba?

Acompanhei. As eleições inflaram uma coisa que já existia. O Nordeste ainda é muito marginalizado. Eu, como artista, sinto isso. E olha que eu sou músico. A música popular não existiria sem o Nordeste. Ela é o que é, hoje, por conta da influência de Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi. Na década de 1940, Luiz Gonzaga surgiu com o baião e Caymmi, com o samba. A música popular brasileira não existia de forma forte antes dos dois. O Brasil, na música, só começou a enxergar o Brasil e a produzir coisas genuínas através do trabalho de Caymmi e Gonzaga. Um cantando o sertão e outro cantando o mar. Os dois no Nordeste. Daí a gente lê todos esses comentários preconceituosos e fica sem entender que país as pessoas estão enxergando...

Muitos falam que vivemos um momento reacionário. Concorda?

Não. Acho que não andamos para trás. Estamos discutindo coisas que antes não eram discutidas, mas isso não significa que elas não existiam. Acho que, pelo contrário, aos poucos estamos avançando. Há um movimento de autoafirmação de quem é visto como inferior. A melhor forma de você combater uma olhar preconceituoso contra o Nordeste, por exemplo, é afirmando sua cultura, sua história, sua riqueza.

Por isso, então, você criou o Festival Internacional da Sanfona?

Sim, porque com o festival podemos mostrar o trabalho de muitos artistas nordestinos. Mas o festival também mostra como a sanfona é um instrumento plural. O Festival da Sanfona não é um festival só de forró. No Brasil, a sanfona se tornou um instrumento que a gente sempre liga ao forró. Mas a sanfona veio para o país trazida pelos imigrantes italianos. A sanfona foi criada na Áustria e desenvolvida a partir de um instrumento de sopro chinês. É muito usada na Rússia, no Japão. Existem 'copas do mundo' da sanfona, campeonatos que apresentam diversos estilos. E o Festival da Sanfona é exatamente para mostrar a riqueza desse instrumento, que pode tocar jazz, pop, tango, além de forró.

Você já disse que o diretor Andrucha Waddington cancelou sua participação no filme Eu, Tu Eles (2000) porque você não tinha cara de sanfoneiro. Com 20 anos de carreira, conseguiu descobrir o que é ter cara de sanfoneiro?

(Ri). Eu já tinha. O que aconteceu é que eles queriam rodar um filme passado no semiárido, mostrando o povo passando fome, a seca. Uma imagem que há muito tempo não representa a totalidade do sertão. A gente tem um sertão forte, com plantações, cooperativas. Mas quando querem fazer um filme rodado no semiárido, querem mostrar o que o resto do Brasil já tem na mente, que é nossa região acabada. Então, se vai ter um sanfoneiro no filme, ele, claro, tem que aparecer acabado, barrigudo. Um estereótipo que eu não representava.

Mas sua participação acabou acontecendo. A arte se sobrepôs?

Tem coisa que é destino. Eu já tinha sido cortado do filme e estava lançando o CD Esperando na janela. Era um período perto do São João e eu já fazia shows em Bonfim, Curaçá, Itabuna, aquela parte do sul da Bahia. Nesse meio tempo, meu pai tinha sido contratado pela produção do filme porque precisavam de um caminhão velho para fazer umas cenas transportando boias-frias. Nos bastidores, meu pai ficava entregando meu CD ao pessoal - Regina Casé, Stênio Garcia -, dizendo 'ajuda meu filho lá na Globo'. Depois que voltei de viagem, fui fazer uma apresentação em Juazeiro e o elenco estava na plateia. Regina Casé começou a pedir músicas para mim. Pedia uma, pedia outra. No meio da conversa, perguntou: "Você é o filho de seu Targino, ele me deu seu CD, mas não tive tempo de ouvir". Eu respondi que ela ia ouvir ao vivo, então. E cantei Esperando na janela. No outro dia, me ligaram para fazer o filme, com a minha música e tudo. Gil, que estava fazendo a trilha, precisou incluir a canção no repertório às pressas. Foi quando minha carreira ganhou projeção nacional.

Foi no início de sua carreira, fazendo show nas vaquejadas, que você conheceu Luiz Gonzaga?

Não, bem antes. Luiz Gonzaga não me conheceu artista. Eu tinha oito, dez anos. Ele tocava em Juazeiro, Petrolina, e meu pai sempre levava a família para ver os shows dele. Luiz Gonzaga costumava ficar numa barraca após as apresentações, rodeado de gente. E o meu pai ia até ele, meio tímido, como fã. Aí cumprimentava ele, pegava na mão dele, como se estivesse pedindo uma bênção. E eu sempre fazia o mesmo. Muitas vezes, nós ouvíamos ele cantar, também ali, na barraca, todas aquelas grandes músicas, Baião, Que nem jiló...

E o que é uma grande música?

Aquela que você nunca esquece.

