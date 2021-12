Tardes culturais na Graça atraem catadores e sem-teto

Numa tarde de sábado, em abril deste ano, moradores de uma rua silenciosa na Graça ligaram para a atriz e diretora teatral Débora Landim, 44, para saber se ela "precisava de ajuda". Debruçados em suas sacadas, os residentes do bairro assistiam a catadores de lixo, sem-teto e vendedores de rua entrarem no sobrado onde funciona o Moinhos Giros de Arte, centro cultural administrado por Landim. "Foi o espanto com o diferente. Eles queriam saber se havia 'algo de errado'", lembra ela.

Com a missão de "mesclar as geografias humanas", o Moinhos, instalado há dois anos na Graça, realiza recitais, palestras e leituras dramáticas nas quais os ouvintes, muitas vezes, vêm da periferia da cidade e das comunidades que habitam o centro apenas no mapa, como a Vila Brandão, na Vitória, e o Solar do Unhão, na Avenida Contorno. As tardes culturais são uma das novas facetas do empreendimento, surgido há dez anos, numa garagem na Ribeira, Cidade Baixa, e especializado em ensinar teatro para crianças e adolescentes.

Formada em artes cênicas pela Ufba e diretora e produtora da Cia. Novos Novos, do Teatro Vila Velha, Landim vem, há dois meses, preparando suas crianças e jovens para reencenar, a partir de setembro, a peça Diferentes iguais, apresentada em 2006 e indicada ao Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo Infantojuvenil. O motivo da revisita? "A peça discute a intolerância", diz. "A raiz de muitos dos nossos problemas".

