TAP Wine Tour apresenta sabores portugueses

Em um tour de três dias por Portugal – que reuniu mais de 50 jornalistas do Brasil, Estados Unidos e Europa –, a TAP apresenta seus planos para o ano que vem, que inclui a valorização dos produtos portugueses com foco nos vinhos Imagine uma fantástica e pioneira experiência enoturística, nas regiões vinícolas de Portugal, ao lado de especialistas. Entre 14 e 16 de novembro, A TARDE esteve presente na inédita TAP Wine Tour, onde jornalistas do Brasil, Estados Unidos, Europa e pessoas ligadas ao turismo desfrutaram de todo o encanto e beleza das terras lusitanas, além da maravilhosa gastronomia e dos famosos vinhos portugueses, que tanto encantam pelo seu sabor e intensidade.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento do público sobre o esforço que tem sido feito pela TAP para se tornar o maior canal de comunicação e experimentação do vinho português em todo o mundo. Para isso, foi criada a TAP Wine Experience, onde apenas vinhos portugueses são servidos nos voos da empresa, alcançando em 2016 a assombrosa marca de um milhão e duzentas mil garrafas degustadas pelos passageiros, difundindo assim, com grande sucesso, o vinho e os sabores de Portugal.

Para fazer a seleção dos vinhos que estarão na carta servida a bordo dos aviões nos próximos dois anos, a TAP promoveu um concurso nacional, onde 816 pequenos, médios e grandes produtores foram testados e analisados em diversos aspectos, inclusive com degustações em voo, para a escolha final, cujo resultado seria divulgado apenas ao final do evento.

A TAP é hoje a empresa estrangeira que mais possui voos ligando o Brasil ao exterior, com voos diretos para Lisboa e Porto, saindo de São Paulo e direto para Lisboa saindo de Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Belém, Recife, Fortaleza e Natal, expandindo a excelente qualidade de serviços ofertados aos brasileiros desde 1960.

O convite para o evento foi feito aos principais jornais do país, reunindo mais de 50 jornalistas do Brasil, Estados Unidos e Europa, além de pessoas ligadas ao turismo, em uma turnê de três dias por várias regiões de Portugal, bastante intensa, onde, além das belezas naturais, os participantes puderam sentir o gosto e os sabores da diversificada gastronomia, regados a uma plêiade de excelentes vinhos.

Portugal StopoveR

Lisboa é uma das principais entradas da Europa, com voos de conexão para as principais cidades europeias e com uma vantagem especial para os brasileiros: a língua, o que facilita muito os deslocamentos e explicações fornecidas pelos funcionários do aeroporto. Aqui vale uma dica, a TAP oferece um serviço chamado Portugal Stopover, no qual um passageiro que está em trânsito para outro destino pode fazer uma parada em Lisboa ou no Porto, por uma a cinco noites, sem custo adicional e com descontos especiais em restaurantes e hotéis, o que torna a capital portuguesa uma das melhores opções.

Na véspera do início do evento, foi realizado um jantar no Espaço Espelho D’Água, às margens do Tejo, ao lado do Padrão dos Descobrimentos, monumento evocativo da expansão ultramarina. Além das boas-vindas, dadas por Abílio Martins, diretor de marketing da TAP, e Felipe Silva, da Administração de Turismo de Portugal, foi anunciado o ambicioso plano da empresa: ampliar sua participação no mercado mundial, com a compra de 53 novas aeronaves, e a valorização dos produtos portugueses com foco nos vinhos.

Portugal possui uma tradição vinícola que vem desde as invasões romanas, gerando uma cultura onde o vinho ocupa um lugar especial nos encontros das famílias e nas refeições do dia a dia. O preparo da terra e a seleção de uvas, além do conhecimento advindo da experiência de séculos, transformaram o país num produtor de fama internacional, com regiões definidas pelo sabor e características próprias.

As regiões vinícolas do Tejo e do Alentejo, por exemplo, se caracterizam pela diversidade de solos e climas aliados a explorações vitivinícolas de grande dimensão com baixos custos de produção, com rótulos de qualidade a preços extremamente competitivos. Para que os participantes pudessem ter uma noção da potencialidade dessas regiões, foram programadas visitas às propriedades da Quinta da Alorna, no Tejo, e à Herdade do Esporão e Monte da Ravasqueira, no Alentejo, onde, além de saborear pratos típicos, como a famosa sopa de pedra, da região do Almeirim, ou o delicioso borrego (ovelha jovem) ao vinho tinto, foram servidos vinhos de excepcional qualidade destas três casas.

Para que os convidados tivessem maior agilidade entre os deslocamentos para as diversas regiões de Portugal nestes três dias do evento, a TAP disponibilizou uma aeronave ATR 72, da TAP Express, companhia subsidiária regional criada no ano passado para realizar voos de curta e média duração. Com isso, pousou pela primeira vez nos aeroportos das cidades de Évora e Viseu, atendendo a expectativas e abrindo possibilidades de expansão em sua malha aérea regional. A TAP Express opera aeronaves ATR 72 e Embraer E190 e iniciou os serviços de ponte aérea ligando Lisboa e Porto, com 16 voos diários.

No dia seguinte, após o pernoite em Évora, os convidados foram conduzidos ao centro histórico da cidade, patrimônio mundial da humanidade. Ali, além da arquitetura, conheceram a Rota dos Vinhos do Alentejo, onde foram submetidos a uma aula sobre as diversas castas de uvas e terroirs da região.

A visita prosseguiu então rumo ao centro-norte do país, a conhecida região do Dão, considerada a Borgonha portuguesa, com vinhos de excepcional qualidade e características próprias e peculiares, além de berço da variedade touriga, uma das principais componentes do vinho do Porto.

Uma das mais antigas regiões demarcadas de vinho em Portugal, o Dão foi representado pela Casa de Santar, a mais emblemática propriedade vinícola ali presente, por sua história de mais de 200 anos e seus vinhos de excelente qualidade. A degustação foi feita sob um sobreiro, árvore da qual se extrai a cortiça.

Um pouco mais ao norte, na região do Alto Douro, com mais de 26 mil hectares, os convidados foram apresentados aos vinhos do Porto da Symington, bem como aos sensacionais vinhos Douro DOC da mesma empresa, além de conhecer a beleza impressionante das montanhas recortadas pelo rio Douro iluminadas ao sol do amanhecer, no Douro Palace Hotel Resort &Spa, antiga Quinta hoje totalmente remodelada.

O terceiro e último dia foi dedicado à região demarcada dos vinhos verdes, que estende-se por todo o noroeste de Portugal. As condições naturais são ideais para a produção de excelentes vinhos brancos, assim como espumantes e aguardentes. Destaca-se ali o Paço de Palmeira, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do Minho, na confluência dos rios Cávado e Homem, próximo à cidade de Braga. Também inclusa no roteiro da TAP Wine Tour, a famosa Casa Ramos Pinto situa-se na cidade do Porto, repleta de história e tradições, servindo de inspiração para livros e filmes, com suas instalações históricas e extremamente conservadas.

O tour foi encerrado com a TAP Awards 2017, onde foram anunciados os vencedores do concurso que comporá a carta de vinhos da empresa nos próximos dois anos. O local escolhido foi um show à parte, a Real Companhia Velha, uma das mais tradicionais vinícolas portuguesas, cuja história se inicia em 1756. Durante o evento, o presidente-executivo da TAP, Fernando Pinto, ressaltou o salto qualitativo da empresa, que recebeu diversos prêmios, inclusive os de Companhia Aérea Europeia Líder para África e América do Sul na World Travel Awards 2016, considerado o Oscar do turismo mundial.

Os pratos servidos foram criados pelos seis chefs Estrelas Michelin, do “Taste the Stars” da TAP, que, a partir de setembro deste ano, estão no cardápio a bordo dos aviões. Um deles, o presa de porco à moda alentejana, com miga de aspargos verdes e salada de laranja, do chef Miguel Lafan, foi servido no voo de retorno ao Brasil, com a mesma aparência e sabor do servido na noite de gala, comprovando o compromisso com a qualidade da maior empresa aérea portuguesa.

