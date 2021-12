Talentos da nova geração de ilustradores e desenhistas baianos ampliam campos de ação

Eram dez crianças mexicanas, entre 8 e 12 anos, e tinham duas horas para produzir 50 desenhos, escaneá-los, transferi-los para a ilha de edição e realizar uma animação na oficina de rotoscopia artesanal, ministrada pelos ilustradores baianos Felipe Rezende e Luma Flores, então com 24 e 22 anos, em fevereiro de 2019, para estudantes do Museu Infantil de Oaxaca.

Era um desafio. “Nós armengamos o espanhol, mas conseguimos nos comunicar tranquilamente”, lembra Luma, destacando que os dois usavam as mãos e os próprios desenhos para se comunicar com as crianças. E que, como em uma história de super-heróis em quadrinhos, no final deu tudo certo.

Felipe estava mais nervoso com o silêncio dos mexicaninhos. Tinha a sensação de que a comunicação não estava fluindo. “Percebemos que eles entenderam tudo, mas estavam tímidos”, completa.

Convidados à América do Norte pela Fundação Flotar, Luma e Felipe estão entre os mais talentosos ilustradores das novas gerações na Bahia, segundo avaliação feita por professores da Escola de Belas Artes da Ufba e também por alguns veteranos do desenho.

Fazem parte de um grupo de jovens que perceberam a possibilidade de viver da sua arte. Em Salvador mesmo. O crescimento do número de ilustradores atuando em estúdios, editoras, produtoras ou como freelance é um fenômeno que começou a ser rabiscado em 2010.

Núcleos

A decisão do então professor da EBA Henrique Dantas de produzir o curta de animação A Bicicleta do Vovô atraiu estudantes que estavam interessados nessa linguagem para o recém-criado núcleo de animação da escola. O curta, a propósito, virou uma série com atores em 2018, no Canal Brasil.

“Se não houvesse o núcleo, que está formando vários ilustradores e animadores para o mercado, a gente não teria conseguido fazer nem o curta nem a série”, declara Dantas, que deixou a universidade para se dedicar à sua produtora, Hamaca Filmes. E o novo projeto de Dantas é uma animação, o filme A Liga da Justiça Sertaneja, que já está trabalhando no roteiro.

“Uma das pessoas que destaco como promissora é Tamires, que trabalhou na série A Bicicleta do Vovô e virou professora da EBA”, diz o cineasta, referindo-se a Tamires Lima, que coordena um dos dois núcleos de animação da EBA, o Cupim, que deve lançar em outubro deste ano um livro ilustrado de contos com histórias de heróis afro-ameríndios.

O outro núcleo de animação, o Mirá, é coordenado pelo professor Taygoara Aguiar, que também é o responsável pela revista Miolo.

Com o surgimento de editais estaduais e municipais de quadrinhos e animação, a produção de ilustradores baianos cresceu sensivelmente nos últimos dois anos, revelando nomes como Ariana, Medusa, Abel Marcelino, Larissa, Monique e Élson Júnior, alguns ainda estudantes.

Coisas maravilhosas

Maria Paula Silva da Costa faz estágio de segunda a sexta, das 13h às 17h, em um escritório de advocacia. Está na metade do curso de direito da Universidade Católica do Salvador. Mas, assim como o repórter Clark Kent, o Super-Homem, tem outra identidade. Quando termina um desenho, coloca sobre ela a curta assinatura Mariô. “É meu apelido da maluquice”, brinca.

Mariô começou a desenhar sozinha, como uma forma de terapia. Em casa, na escola, onde estivesse. Autodidata, passou um ano se dedicando à arte depois que terminou o colégio e antes de optar pela faculdade. Fez oficinas de desenho promovidas pelo estado e cursos no Goethe-Institut.

Enturmou-se com ilustradores experientes no mercado e participa de eventos de arte, como o Pedra, Papel e Tesoura e a Feira da Ladeira. Faz quadros, trabalha sob encomenda, pinta paredes: “Pretendo estudar desenho para entender melhor a arte”.

“Quando conheci o trabalho de Mariô, me assustei, alguém tão nova e com tanto talento”, diz o veterano Bruno Marcello, Bua, que segue a jovem artista no Instagram. Para ele, que acaba de abrir a pré-venda de seu novo livro, Areia, a carreira de Mariô deve ser acompanhada com atenção.

“Dali ainda vai sair muita coisa maravilhosa, o traço é solto, as cores são explosivas e os dois fluem muito bem juntos, é um trabalho bonito e forte, quem ainda não conhece tem obrigação de seguir”, recomenda.

Autodidata e com obras fascinantes, Mariô diz que pretende estudar desenho “para entender melhor a arte” | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

Sonhos e desejos

Filha de artistas, Mariana Netto começou a desenhar ainda criança e aos 9 anos sonhava em trabalhar no estúdio de Maurício de Sousa. Com todo o apoio da família, entrou para a Escola de Belas Artes da Ufba, onde se deu conta de que tinha campo de trabalho aqui mesmo em Salvador.

Participou da equipe que produziu a série A Bicicleta do Vovô, foi assistente de arte do filme Miúda e o Guarda-chuva. E está envolvida no seu trabalho de conclusão de curso com o filme Quintal, que desenvolve em parceria com o núcleo de animação Mirá.

“A ideia da história foi concebida em conjunto com minhas colegas Carolina Albuquerque e Thaíse Tupinambá, ambas diretoras do projeto comigo”, diz.

Também saída de uma família de artistas, em Vitória da Conquista, Luma Flores aportou em Salvador adolescente para fazer a graduação na EBA.

Pegou a fase de efervescência do núcleo de animação e começou a trilhar o próprio caminho, que incluiu, de partida, a viagem ao México, que, além de oficinas, incluiu uma exposição.

“Foi uma experiência sensacional, e a partir dessa exposição eu comecei a experimentar mais a ilustração dentro da animação, então hoje eu também estou bem focada nisso”, explica a conquistense, que completa 24 anos neste domingo, cheia de razões para comemorar, apesar do isolamento social.

Depois dessa exposição, Luma participou do curta de animação Vazante, desenhado à mão com a técnica da aquarela. Produziu uma animação de dois minutos que integra o filme Onde dormem os sonhos, de Cecília Amado. E atualmente trabalha em outro curta, chamado Jussara, da diretora Camila Ribeiro. Os vídeos foram produzidos em parceria com Bruna Carvalho, sócia de Luma no Estúdio Arumã.

“Tem sido um foco atualmente experimentar a ilustração dentro da animação, é uma área que tem me trazido cada vez mais interesse”, assinala a ilustradora, que define deu trabalho como sensível, delicado e feminino.

Para produzir a revista em quadrinhos Cupim conta contos, que deve ser lançada dentro de três meses, a professora e ilustradora Tamires Lima e sua equipe recorreram a uma metodologia que incluiu a imersão no universo de duas escolas públicas para conhecer o perfil dos alunos que devem ser o público-alvo da revista.

“Os ilustradores receberam oficinas de contação de histórias e de roteiro”, explica Tamires, sobre como foram preparados os oito contos que têm como ponto de partida a construção de referências identitárias positivas, de heróis afros e ameríndios.

Beleza

Outra jovem ilustradora que tem recebido muitos elogios é Carolina Albuquerque, que tem como uma de suas características a busca da beleza em objetos ordinários, como tijolos quebrados.

“Eu me inspiro muito em poesia e nas memórias de infância, nas brincadeiras. Nunca pensei em definir o meu trabalho, mas penso que ele surge de experiências sensíveis e verdadeiras”, define a artista, que utiliza tons terrosos e formas simples. Carolina ajudou a criar o núcleo Mirá e a empresa-júnior da EBA, a Alinhavo, da qual também foi presidente.

Professora de história do design da EBA, Priscila Lolata destaca a guinada que representa a maciça presença feminina no design gráfico, que até pouco tempo era dominado por homens. “É muito satisfatório ver essas mulheres jovens com um trabalho superpromissor”, avalia.

Traço maduro

Dentre os homens, um nome que é lembrado por professores da EBA é o de Felipe Rezende, que teve no ano passado a sua terceira viagem profissional ao mesmo país.

“O México tem um aspecto curioso, porque tive a oportunidade de ir em 2015 por edital do Ministério da Cultura e, posteriormente, em 2017 e 2018, pelos editais de mobilidade artística estaduais”, diz Felipe, que escreveu projetos também para outros países, mas só foi aprovado até agora para o país de Diego Rivera e Frida Kahlo. “O que não deixa de ser maravilhoso”.

Em Salvador, Felipe tem se destacado pelo traço maduro e pela atuação em diferentes frentes: ilustração de capas de livros, instalações e desenhos sobre objetos encontrados casualmente pela rua, como pedras, madeira e ossos.

Para ele, um diferencial da EBA é o que descreve como “forte veia gráfica” e que, segundo ele, ofereceu oportunidades de explorar afinidades através da gravura, pintura, aprendendo a utilizar as ferramentas digitais e também trabalhar com animação.

“Hoje pesquiso muito sobre o desenho na arte contemporânea, mas também nos quadrinhos e ilustração”, diz o artista, que tem como referências para o seu trabalho William Kentridge, Raymond Pettibon, Lourenço Mutarelli, Laerte, Zé de Rocha e Käthe Kollwitz.

Sobre o trânsito por diferentes linguagens que tem experimentado, resume: “Posso dizer que todas essas coisas se complementam hoje em dia e que, no fim de tudo, o interesse é o mesmo: o desenho”.

