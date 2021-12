Tá pensando que tudo é futebol?

Por conta da estridente aridez que se assenhorou dos debates políticos, especialmente com o advento das (mal) ditas redes sociais, muitos estudiosos dos problemas do país e outros charlatões do mesmo naipe passaram a reclamar da existência de uma futebolização da política. Segundo tais especialistas, a discussão sobre os destinos da nação se transformou apenas em um papo de torcedor, um BA x VI. A tese é bonitinha, mas ordinária. E injusta. Injusta, é óbvio, para com os adeptos do futebol. Afinal, o debate entre os torcedores, em que pese também seus inconsequentes defeitos, é muito mais rico e amplo do que esta ladainha sem fim entre governo & oposição.

Tal teoria parece ter sido formulada por alguém que entende das manhas do ludopédio apenas pelas transmissão de TV. Não conhece a diversidade das arquibancadas, o jogo à vera e ao vivo. Ao contrário do que imaginam os idealizadores do enunciado da futebolização da política e muitos outros papagaios, os torcedores, de um modo geral, não têm uma postura de alienação, de cegueira. Longe disso. Ali, no cimento, há críticas ferozes a jogadores do seu próprio time, principalmente aos pobres e mortais goleiros, aos técnicos, ao presidente do clube, ao papa. Já os atuais protagonistas do debate político apenas defendem suas equipes e frágeis convicções com inútil gritaria.

Ah, sim, o barulho inútil. Para não dizer que a tese da futebolização está toda errada, concedo que os debatedores de política se parecem com boa parcela das torcidas organizadas, que, com o auxílio luxuoso dos financiamentos realizados pelos cartolas, defende com fervor o mandatário de plantão, xinga os adversários e promove todo tipo de dança de rato, seja lá o que signifique esta última expressão. Enquanto tal farsa se desenrola nos gramados e fora dele, o resto do bando vai apenas na onda, sem ganhar nada, a não ser o sentimento de pertencer àquela agremiação. Muitos deles simplesmente desconhecem esquemas táticos ou até mesmo a mera escalação do time. Querem apenas gritar em prol da balbúrdia. Mutatis mutandis, este é o mesmo comportamento das pessoas que ficam se digladiando nas redes sociais sem nem saber ou se importar com o projeto de seu time, seja ele governo ou oposição. Querem apenas ganhar no grito.

Coitados. Enquanto eles ficam nesse ensurdecedor, insosso, entendiante e cotidiano debate, os que habitam o andar de cima costumam realizar grandes e inescrupulosas jogadas, de um lado e de outro. Aliás, estes lados estão muito mais próximos do que imaginam vossas vãs filosofias de botequim. Olho no lance.

