Stomp fará turnê no Brasil com o Quabales

Não demora nem dois minutos de conversa e Marivaldo dos Santos, 40, começa a tamborilar a mesa à sua frente - ao longo da entrevista, ele também usará as pernas, um caderno e os braços para produzir sons. "As pessoas conversam e eu presto atenção ao ritmo", diz. "É como se eu vivesse numa frequência à parte".

Embora fale com uma calma litorânea, Marivaldo é elétrico. A eletricidade, no caso, é percussiva. Em Amaralina, onde nasceu e foi criado, ele tocava nos ensaios de uma escola de samba, a Diplomatas de Amaralina. Em Nova York, para onde se mudou em 1991 e onde ainda mora até hoje, ingressou no grupo Stomp, conhecido por fazer som com latas de lixo, caixas de chá, sacos plásticos, desentupidores de pia, botas, calotas de carro... Nas visitas de férias ao bairro natal, fundou o projeto social Quabales, responsável por ensinar a música percussiva a crianças e adolescentes de baixa renda.

Em abril e maio deste ano, os pontos centrais da vida percussiva de Marivaldo se ligarão numa turnê. O Stomp se apresentará pelo Brasil acompanhado dos garotos do Quabales. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Natal são as cidades já confirmadas. "A inclusão de Salvador está sendo negociada", conta Marivaldo. "Stomp e Quabales são duas famílias para mim. Unir as duas, na cidade onde eu nasci, é sempre emocionante", diz ele, que classifica como "sensacional" a apresentação que a Orquestra Sinfônica da Bahia fez ao lado do Stomp e do Quabales, em fevereiro do ano passado, no TCA, com um repertório que incluiu marchinhas clássicas de Braguinha e Noel Rosa.

Meia lua inteira

Capoeirista "em falta com o esporte", ele quase desistiu de fazer o teste para ingressar no Stomp. "Eram dois mil inscritos, com muita gente habilidosa. Mas encarei aquilo como uma diversão. Quando chegou a parte de dança e percussão, fiz o que costumo fazer. E coloquei um pouco de capoeira". Foi selecionado.

Antes de ingressar na companhia, porém, fazia apresentações no Central Park ao lado de outros amigos brasileiros. "Chegávamos de manhã e o local já estava lotado. Depois passávamos o chapéu. Ganhei muito dinheiro", relembra com satisfação juvenil. Para repassar o que aprende, veio o Quabales.

As aulas do projeto, que hoje são frequentadas por 60 jovens, emulam a linguagem do Stomp: os sons vêm de materiais do cotidiano e do próprio corpo dos integrantes. Marivaldo não participa de todas as aulas e conta com um time de professores-colaboradores, entre baianos e americanos. "É uma gratificação ver que temos tantos talentos. O Quabales é uma janela de acesso. Fomentar a vontade de criar e dividir ideias é a melhor forma de inclusão social", diz ele, que mantém o projeto por meio de doações de empresas e do apoio do Stomp, que permite a associação de sua marca ao grupo.

Como num avanço natural, Marivaldo agora busca a inserção de uma nova estética no Quabales. "Estamos ensaiando, já para a turnê, o 'urban sounds', uma vertente mais performática e com uma sonoridade mais eletrônica", diz. "Será como buscar uma nova frequência".

adblock ativo