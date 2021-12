Com o primeiro álbum lançado neste ano, Hiran já está conquistando espaço no cenário musical. Natural de Alagoinhas, o rapper de 22 anos descobriu o interesse por música muito cedo – quando criança, assistia a videoclipes na MTV enquanto seus amigos costumavam assistir a desenho animado. Mas a possibilidade de ele mesmo tornar-se músico era impensável: “Eu sempre tive o meu amor interno pela música, mas demorou para eu ter noção de que alguém de Alagoinhas conseguiria fazer um bagulho desses”.

Formado em publicidade, chegou a trabalhar na área, mas a inquietação com o universo sonoro fez com que ele jogasse tudo para o alto e fosse investir na carreira artística. ”Tudo que eu fiz foi muito dar a cara a tapa e deixar fluir”, diz.

Com o primeiro single lançado no ano passado, Choque de bass, ele já conseguiu firmar parcerias com nomes importantes da música: a banda BaianaSystem, com quem cantou no Carnaval, e o cantor BNegão, que o convidou para abrir shows em São Paulo, são alguns deles.

Victor Melo "Sou gay, sou rei": rapper baiano faz sucesso com letras contra homofobia

Quando questionado se o fato de ser gay fez com que sofresse preconceito no meio, afirma: “Não vou dizer que sofri discriminação diretamente, pois não cheguei a ocupar os espaços de rap onde isso tivesse que ser confrontado”. Mesmo assim, ressalta que outros MCs que também são LGBTQs costumam sofrer bastante com discursos de ódio reproduzidos por pessoas da cena do rap.

Nas faixas de Tem mana no rap, o primeiro CD, Hiran expõe suas ideias e o momento de vida que passava durante a composição dos temas. “Eu acho que é a coisa mais pessoal que já fiz na minha vida”. Com shows entre São Paulo e Bahia, Hiran diz ficar contente em perceber que as pessoas entenderam a mensagem que queria passar com o seu trabalho.

adblock ativo