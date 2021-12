Sotaque baiano para o mundo ouvir

O sucesso de uma nova geração de artistas baianos, que aposta na mistura entre ritmos tradicionais e contemporâneos

Tarde de sábado e Roosevelt Ribeiro de Carvalho passeia pelas ruas do Pelourinho. Entre subidas e descidas, cumprimenta rapidamente o músico ícaro Sá, da Orkestra Rumpilezz, enquanto segue seu destino. "Essa parte da cidade exala música. Outro dia fui tomar um café por aqui e bati um papo com Dadi, baixista dos Novos Baianos". Roosevelt é ex-vocalista do Ministereo Público, grupo que há mais de dez anos leva seu som, baseado em sound systems, para a periferia de Salvador, mas é conhecido pelo nome artístico de Russo Passapusso. Figura principal de duas bandas baianas que mais circulam pelo País e pelo exterior, Baiana System e Bemba Trio, o músico diz que para viver de música no Brasil a pessoa tem que ser inquieta. "Tem que se virar, fazer música, trilha de filmes, ampliar seu retorno".

De fala rápida e fluente, emendando sempre um assunto no outro, Passapusso passeia pelo Pelourinho com a autoridade de quem escolheu morar lá para entender as dificuldades do lugar. "Vivo aqui para ter mais conhecimento dessa região central, que estava morta. Mergulhamos nesse universo para falar com vivência sobre a realidade das pessoas daqui. Este é o local onde todos os bairros periféricos se reúnem". A relação do MC com a música começou na infância, na cidade de Senhor do Bonfim. "Meus pais sempre levavam a mim e a minha irmã aos cultos da igreja evangélica, e o simples fato de ouvir os músicos da banda afinando os instrumentos antes da cerimônia, enquanto rezávamos, acabou ficando na memória auditiva e se tornou um referencial quando comecei a tirar um som no violão". Na mesma época, o futuro MC assistia às rodas de cantadores e violeiros na praça principal da cidade e via a chegada das caravanas das bandas de música regional que à noite tocavam num clube local. Hoje seu cardápio musical é variado: Daft Punk, Itamar de Assumpção , Ilê Aiyê, Olodum.

