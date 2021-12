Sorveteria no Pelourinho investe em sabores brasileiros

Quem passa pela Rua da Misericórdia, no Pelourinho, facilmente se rende aos sorvetes do Tropicália Gelato & Caffé. Aberto há dois anos, mais de 20 sabores estão expostos logo na frente da sorveteria – são 30 no total. Dentre eles, deliciosos capim-santo e gengibre, carros-chefes de lá (R$ 7 a bola).

Também é possível escolher sabores como pistache e amarena, cheesecake de amarena, limão-siciliano, amora e ninho com nutella (R$ 9 a bola). Os funcionários são atenciosos. Caso tenha dúvida sobre qual sabor pedir, deixarão você provar qualquer um.

A proposta inicial de Roberto Scarpa e Raquel Costa, proprietários da sorveteria, era que o lugar tivesse mais a cara da Bahia, para além do nome gelato, claro. Por isso, desde outubro do ano passado, o Tropicália investiu em uma decoração com tons fortes de amarelo e um painel, na entrada, com folhagem tropical, que lembram o nosso clima quente. O painel tem uma estante, em que é possível encontrar cervejas artesanais, como a de umbu, da marca baiana Graveteiro (R$ 34).

Os cafés também tornam a visita ao lugar um imenso prazer. Se tiver um tempinho a mais, não deixe de pedir um cafezinho da Chapada Diamantina coado no pano e moído na hora (R$ 8), ou o Affogato al Caffè (R$ 10), com sorvete de creme afogado em um café expresso. Sim, o café tem poder! Para acompanhar, vale a pena pedir um rocambole de goiaba (R$ 6) ou um quiche de frango (R$ 10).

