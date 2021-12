Sorveteria na Barra mantém doce tradição

A sensação é de estar comendo a carne do coco verde ralada, pouco mais doce e gelada. Com gosto marcante da fruta, o sabor coco verde é o carro-chefe da Sorveteria da Barra, que saiu do Jardim Brasil e foi reinaugurada na orla, em julho. As paredes de vidro permitem visão privilegiada do mar, que, junto com a brisa, foi inspiração para a reforma comandada pelo arquiteto Márcio Sarmento.

Foram mantidos os sabores tradicionais de frutas, ao preço de R$ 9 uma bola (generosa); R$ 13, duas; R$ 15, três. São 24 sabores fixos, contando com os diet, sendo quatro variáveis por semana, chamados de “indicações do mestre sorveteiro”. Além deles, há seis opções de sorvetes especiais (R$ 15 a R$ 17), que combinam as bolas com calda e acompanhamentos. Os 20 sabores de picolé se dividem entre tradicionais (R$ 4) e especiais, com recheio e/ou cobertura (R$ 7). Durante a baixa estação são disponibilizados de três a cinco sabores.

Uma novidade trazida pelos novos donos, Márcio Assis e Mariana Moreira, são os “acompanhamentos” (R$ 18). Junto com a bola, o cliente escolhe entre crepe original, crepe chocolate e wafle recheado. Para quem for direto da praia, há uma porta ao lado da principal, com um minibalcão e acesso ao caixa. É possível, ainda, levar até dois sabores para casa nos potes de 500 ml (R$ 28) e 1 l (R$ 52). Não faltam opções no cardápio e beleza no lugar.

Sorveteria da Barra Av. Oceânica, 683, Ed. Expresso 2222, Loja 1, Barra. Seg. a qua., das 11h às 19h; qui., das 11h às 20h; sex. e sáb., das 10h às 21h; dom., das 10h às 20h. @sorveteria dabarra.oficial

Destaque A nova decoração e a vista para o mar tornaram a experiência de tomar o tradicional sorvete mais prazerosa

