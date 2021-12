Sons e silêncios ao nosso redor

Se cometo o sacrilégio de iniciar estes rabiscos alterando a sensacional boutade de Louis Armstrong é por ter a convicção de que ele há de compreender, pois a causa é justa. Então, às aspas. "If you have to ask what jazz on MAM is, you'll never know". É isso. Se você tem de perguntar o que é o jazz no MAM, é porque você nunca vai saber. Porém, teimoso, tentarei explicar para os incautos. Seguinte.

Mais do que tradicional jam session (como se isto já fosse pouco em uma cidade sob o signo da monocultura axezeira), o evento se constituiu, ao longo dos anos, em democrático e inclusivo espaço de convivência musical. Aliás, minto. O espetáculo ultrapassou as fronteiras do MAM, na inconsequentemente bela Contorno, e se consolidou como um dos principais acontecimentos culturais desta província.

Para além da importância artística, poderia recorrer aos afetos e sublinhar que ali surgiram amores, amizades e outras dores e delícias. Poderia até, resvalando para o sentimentalismo, recordar que o primeiro show que levei meu filho, há coisa de duas décadas, foi exatamente naquele sagrado recinto. Mas o momento não é para pieguices - e sim protestos. Afinal, era impossível se calar diante da lamentável notícia de que neste semestre não existiria mais o jazz por falta do vil metal.

Ah, sim. Eu disse que era impossível se calar? Errei. Não só era possível como este estava sendo o método ensurdecedoramente infame adotado pelos governantes sobre tão caro tema à vida da capital baiana. Enquanto bradávamos, os que (des) mandam na cidade estavam discutindo a criação de uma micareta em outubro e até mesmo um Carnaval indoor em mais uma ocupação indevida e arbitrária de espaços públicos, como sói ocorrer nestes festejos.

Porém, os sons em prol do Jazz no MAM foram maiores do que o silêncio. E a Bahiatursa, atendendo aos clamores de boa parte da cidade, que pressionou seja na imprensa ou nas redes sociais, finalmente garantiu a continuidade do projeto. Aqui, na Bahia, parece que estamos vocacionados à algazarra. Não raras vezes, só se consegue algo assim.

Muito provavelmente, o triunfo do barulho nestas plagas se deve à histórica e perversa mania de querer ganhar no grito. É como se a zoada, paradoxalmente, estivesse a serviço do silêncio, pois é exatamente com a irritante balbúrdia que os canalhocratas de todas as estirpes tentam abafar os outros tipos de som, interditando os necessários diálogos.

Talvez sirva de consolo saber que a história, esta menina traquina, condenará tanto o indecente silêncio de muitos quanto o despropositado alarido de outros que apenas tergiversaram. Mas eles, como ensinou o lírico Mario Quintana, passarão. O que ficará registrado é que a sonora luta por justiça, dignidade, beleza e contra um vazio no Museu de Arte Moderna foi vitoriosa. Música, maestro.

