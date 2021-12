Sobre sabores e afetos

A infância de Laurent Rezette tem gosto dos éclairs que sua mãe, Annie, fazia, especialmente nos aniversários. Ele cresceu apaixonado pela cozinha, virou chef e, ao contrário de muitos dos seus pares, sempre teve um apreço especial pelos doces e sobremesas. Há 20 anos, o belga veio morar em Salvador e, como diz, “desbravou” o mercado da alta gastronomia. Viu os restaurantes da cidade crescerem em quantidade, qualidade e diversidade e passou a achar que sua missão nessa área estava cumprida. “Pensei: bom, já fiz o que tinha que fazer, agora vou desbravar essa outra área, que não saiu do lugar, que é a confeitaria”.

Há cerca de um mês, ele abriu em sociedade com o empresário belga Stephanie Pereé o Atelier Laurent, que funciona no térreo do Mundo Plaza, no Caminho das Árvores. O lugar é dedicado às éclairs, ou bombas, como são mais conhecidas por aqui. A escolha pelo doce, tão presente na memória afetiva da dupla, confirmou-se durante um aniversário da esposa de Stephanie. O bolo ficou lá, relegado, enquanto os convidados devoravam as bombas.

A vitrine da doceria exibe 10 sabores de éclairs, do clássico com caramelo francês ao abrasileirado com recheio de coco. Em meio a esta difícil escolha, sussurramos que você dê uma chance ao de Maçã Tatin. Os preços, honestos, variam entre R$ 6,90 e R$ 9,90. O lugar também oferece croissants de chocolate, para quem quiser fingir por um minuto que está em Paris. E há caixinhas para levar os doces para casa e acarinhar pessoas queridas.

Atelier Laurent Mundo Plaza, Caminho das Árvores. De segunda a sábado, das 7h às 19h30, e domingo, das 7h às 14h (em teste). Das 7h às 10h30 são servidos apenas croissants e cafés, enquanto as bombas são produzidas

Destaque Os éclairs têm sabores delicados e preços honestos (custam entre R$ 6,90 e R$ 9,90)

adblock ativo