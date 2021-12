Sobre café e filmes

Após uma viagem pela Europa, Fernando Lopes, ao lado da sócia Paula Carneiro, concebeu o Café da Walter. A expressão dessa pesquisa no exterior está, sobretudo, no líquido que batiza a casa. "O café é tido como uma bebida nacional, mas ainda é tímida a presença de cafeterias que vão além do trivial", diz Fernando. Todas as variedades servidas na casa são feitas com matéria-prima da Chapada, moída apenas no momento do pedido. O destaque é o cappuccino, no qual o leite é vaporizado, o que o torna naturalmente mais doce e leve. Funcionando em regime de concessão pública, o espaço é a porta de entrada para a Sala Walter da Silveira, mas não se furta em ter programação própria. Para o dia 2 de outubro, o café receberá o projeto Em Foco, do MAM, que contará com debates sobre fotografia. Já no dia 12, acontece o Dominicaos, com recital e show. Esqueça, portanto, a ideia de que um café em frente a um cinema é apenas um pretexto para a próxima sessão.

