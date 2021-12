Sobre café e artesanato

Há sete meses, a designer Daniela Cunha, 35 anos, conseguiu fechar um contrato de aluguel para um casarão que vinha paquerando há tempos, no Santo Antônio. Ali instalou o Ateliê Dani Cunha, com as peças que produz a partir de tecidos, como roupas e mochilas. Mas, para tornar economicamente viável a ocupação da casa de três andares, teve que pensar em outros usos, como um café, já em funcionamento, e a separação de um espaço para pequenas exposições e vernissages. Nada que perturbe o sossego da vizinhança, garante a designer.

É que o negócio, classificado como espaço colaborativo, tem a maior cara de empresa familiar. Além de um gato da vizinhança pular de vez em quando o muro para fazer companhia aos quatro bichanos locais, a mãe de Dani, Dorian, 60 anos, pode ser vista lavando os pratos usados pelos clientes do café e, minutos depois, ajudando a filha a realizar a venda de uma peça, após secar as mãos e subir um lance de escadas.

A lojinha vende as roupas, acessórios e objetos produzidos por Dani Cunha. Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

A filha mais velha da designer, Maria Beatriz, 19 anos, ajuda a mãe, anotando pedidos, orientando o garçom ou botando para ferver a água que vai ser despejada pelo próprio cliente em um pequeno coador de pano abastecido com duas colheres de café da Chapada Diamantina (R$ 5). A caçula, Maria Eduarda, 14, também dá uma mão. Os doces e salgados do cardápio são adquiridos de fornecedores. “Não sei nada de cozinha, mas tenho bom gosto”, brinca.

E ela escolheu muito bem quem fazer o bolo de cenoura com ganache (R$ 9) ou as tortas salgadas (frango e sertaneja), todas por R$ 13. Uma vez por mês, o café tem degustação de drinques à base de cachaça.

