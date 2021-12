Só para os fortes

Gabriel Ricardo, 25, apelidou sua marca de “Mc Donald’s brasileiro“. Com produto mais fitness do que hambúrguer, quer reaplicar o modelo de negócio do Açaí Monstro no mundo. Há um ano, alugou um ponto que vendia açaí para criar um happy hour no bairro onde se criou, Castelo Branco. Para não perder a clientela do estabelecimento antigo, continuou no ramo. As quatro mesas iniciais quintuplicaram antes do primeiro trimestre.

Quando a movimentação de clientes começou a causar engarrafamentos constantes, abriu uma loja mais estruturada algumas ruas depois. Hoje, atende também em Cajazeiras, Mussurunga e Imbuí. Em agosto, vai inaugurar uma franquia em Lauro de Freitas. Tem até serviço de delivery para os bairros vizinhos.

A abundância nos ingredientes foi a forma que encontrou para se destacar dos concorrentes. A relação mais pessoal com o público é outro diferencial. São mais de 85 mil curtidas no Facebook e 38 mil seguidores no Instagram.

Com 1,5 litro, o Big Monster (R$ 45) – açaí, banana, morango, leite em pó, biscoito, granola, paçoca e leite condensado – é o mais pedido. Mas ele é só um aperitivo perto dos três litros de O Monstro Ama (R$ 90), que leva banana, morango, kiwi, biscoito, granola, paçoca, bombom e Nutela. As opções menores vão do Monstrinho (R$ 8), de 200 ml, aos Monstrão e Mega Monster (R$ 35), de 600 ml. Expansionista, Gabriel está vendendo bonés da marca e pede para não revelar os próximos passos monstruosos. Aguardem.

Açaí do Monstro Rua Vandick Reidner, nº 15 – Castelo Branco; Rua Professor Plínio Garcês de Sena, dentro da Churrascaria Boi na Brasa – Mussurunga; em frente ao Bob’s – Cajazeiras 10; Av. Jorge Amado, ao lado da Depila Tudo – Imbuí. Das 13h às 22h. Delivery: 9 9348-6530 (WhatsApp), 9 9351-4553, 9 8722-7602

