Sinta a vibe

A batida nas alturas, que ecoa das gigantescas caixas de som, estremece os corpos suados. Já são quatro da manhã e este galpão afastado no bairro de São Caetano segue em clima frenético: dança veloz, rimas incessantes, DJs em revezamento. O ar é quente, quase rarefeito, e as janelas sacodem com a música. Numa das paredes há rima. “Paro, penso, logo existo. Só quero o que me devem, o resto eu conquisto”. O transe coletivo tem nome: hip-hop.

“O momento é de transformação”, diz Ágata Santana, 58, uma mulher corpulenta e de voz rouca, apontado para o enxame ao redor. O Baile Black, a festa que ela organiza e acontece há um ano, no último sábado de cada mês, retoma a tradição das celebrações que salpicavam Salvador, nos anos 1990, em que confluíam o rap, o grafite e a dança de rua. Mais do que isso, a festa é a resistência de um movimento. “Não temos um mercado com dinheiro, como têm o pagode e o axé”, diz Santana. “Mas, em defesa do povo, o hip-hop é um poderoso calibre”.

O nome do baile em São Caetano é uma referência a outro, o Baile Black Bahia, que inaugurou na cidade as festas de hip-hop e mostrou aos jovens a possibilidade de o palco ser alcançado com o rap. Quase 40 anos depois, o burburinho em São Caetano é a ligação entre aquela primeira e maior referência com as batalhas de rima e os encontros de dança que hoje fervilham na capital e no interior da Bahia. Se o pagode ganhou a projeção e a forma do Carnaval, o hip-hop mantém-se a expressão de quem tem algo a contestar.

“O crime, na Bahia, é radical; Mad Max da realidade”, diz Jorge Hilton, 39, que é cientista social e vocalista do grupo de rap Simples Rap’ortagem. “Um crime soa diferente desse lado. As brigas de torcidas, o mar, a batida do pagode, a perversidade das festas, a preferência pelo risco. É como se você vivesse a todo momento numa obra surreal”.

Hilton, que há dez anos lançou o livro Bahia com H de hip-hop, um mapa do movimento no estado, frequentou o Baile Black Bahia, integrou a cena em seu início, viu o ritmo ganhar as regiões da Cidade Baixa e do subúrbio ferroviário. Hoje, se diz encantado com a capilaridade que o hip-hop alcançou. “São festas, encontros, rappers que falam da Bahia para o Brasil. A cena está viva sem patrocínio nem investimento, mas porque as pessoas querem. O curioso é que o público ligado em rap no início era o pessoal do rock. Hoje o rock local é que quase não tem público”.

Diálogo

Em Canavieiras, região no sul do Bahia, acontece há seis meses o Baile do Bem. A principal atração é a batalha de rimas, com rappers apressados em mostrar a habilidade nos versos. Ou em fazer a denúncia mais precisa possível. “O hip-hop quebra normas e transgride em direção a inclusão, esses são os pilares da cultura”, diz o MC (mestre de cerimônias) Darlan Diaz, 37, organizador das batalhas que acontecem atualmente na cidade.

Quando fala em pilar, Diaz emenda a popularidade recente que o rap alcançou no Brasil. Não só o rap subiu a um novo patamar, tornando-se um fenômeno popular, deixando de ser uma música de gueto e se assumindo como a voz dos descontentes, mas também rappers e grafiteiros (duas expressões máximas da cultura hip-hop) alcançaram excelência, popularidade e importância. “Assim como os primeiros grupos inovaram na resistência em participar do mercado mais comercial, os novos inovam não só ao participar dele, mas ao fazer isso de maneira eficiente”, diz Diaz. “O diálogo se amplia, mas a mensagem e a denúncia não se perdem”.

A Opanijé é formada pelos músicos Lázaro Erê, 27, Rone DumDum, 26, e Chiba, 25. Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

A conversa com outros gêneros e com o próprio mercado é exatamente uma marca na trajetória do grupo Opanijé, um nome recorrente nos encontros musicais da Bahia. “Pensaram que a gente iria assistir calado na defensiva, enquanto vocês transformam mães-pretas em mortas-vivas”, manda o trio Lázaro Erê, 27, Rone DumDum, 26, e Chiba, 25.

Opanijé, no candomblé, é um toque sagrado entoado para orixás e é tocado junto com uma comida chamada Obulajé. O termo vem do iorubá e quer dizer “aceitar comer”. Mas o grupo tratou de somar significado, e Opanijé é, também, a sigla para Organização Popular Africana Negros Invertendo o Jogo Excludente.

“A Bahia é um estado desigual, com muitas geografias humanas e exclusão. Soa quase natural que o rap tenha seu espaço assegurado num lugar assim, em que a publicidade oficial martela justo o contrário”, diz Erê. Desde os 15 anos ele circula e protagoniza a cena hip-hop em Salvador, como um dos fundadores da Posse Ori, movimento organizado de rappers, grafiteiros e dançarinos da capital, que se reunia na década de 1990, no Passeio Público. “Ao contrário do que acontecia, há duas décadas, agora não há um movimento organizado. As iniciativas são espontâneas e em muitas cidades. O desejo de falar é que é o mesmo”.

Integração

O hip-hop é uma cultura de rua. Criado na periferia de Nova York, nos anos 1970, o movimento se espalhou e foi assimilado por uma geração que, muito mais do que balançar ao suingue do rap, encontrou reconhecimento nas letras e na forma de se vestir e dançar. Se, no período germinal, refletia o abandono das vizinhanças do bairro do Bronx, hoje congrega uma miríade de vozes e mensagens.

DaGanja, 36, criou o projeto Rap Bahia, que promove eventos em todo o estado. Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

“A essência do rap, no entanto, será sempre de denúncia”, diz DaGanja, 36, cuja voz se levanta na defesa dos pequenos bailes e batalhas de rima no interior. O projeto que ele criou, o Rap Bahia, dispõe seu crédito de rapper com 20 anos de carreira para levantar verbas para que os eventos aconteçam em todo o estado. “O exercício de pensar as rimas acaba sendo o primeiro contato de muitos com um palco, com experimentar a reação das pessoas. A maioria não vira músico profissional, mas experimenta ser alguém. E o que leva um garoto a entrar para o tráfico é, justamente, a necessidade de ser alguém”.

Na letra batizada de A cada passo, DaGanja dá a mensagem a quem titubeia frente ao crime: “Preserve-se, tem vermes por toda parte. Muita atenção, irmão, se protege. Vai, ultrapassa o mau ato e o que faz”. Embora ajude a movimentar a cena, sobretudo no Recôncavo baiano, DaGanja reconhece que a principal contribuição para que o rap seja reconhecido como uma possibilidade vem de ídolos como Criolo e Emicida, paulistanos que colocaram o rap no centro da MPB.

A popularidade desses nomes é algo que pesquisadores e músicos aplaudem. Ao contrário do que já aconteceu a outros gêneros musicais, a saída do rap do gueto e sua inclusão em casas nobres não parece vista com desencanto ou contestação, mas como redenção.

“Com o hip-hop discriminado, os jovens acabavam sendo muito mais estereotipados do que defendidos”, diz o também rapper Elvis Kazpa, 30, fundador da produtora Canal Dado, que fomenta o mercado local de shows. “É preciso que o rap saia, cada vez mais, do gueto para ter mercado. E o mercado é que vai resgatar esses jovens. O resgate está na integração”.

Mudança

O caminho do rap até alcançar a música brasileira é uma trajetória que a antropóloga Maria Paz, 50, pesquisa há uma década. Doutoranda em antropologia pela Ufba, defendeu em sua dissertação de mestrado que a fase em que o rap era consumido apenas pela periferia – para a qual serve de voz – está rumando para o passado. Mas Paz, voluntária da ONG de oficinas musicais Transformar, que atua nas cidades do oeste baiano, ainda identifica um terreno movediço na ideia de que o rap é uma saída frente ao crime.

“O rap e o crime estão se reproduzindo com mais força. Às vezes, andam juntos e, na maioria das vezes, apartados. O rap não critica o crime, ele mostra novos caminhos”, diz Paz. “O problema é que todos almejam a mesma coisa: mobilidade social. E os caminhos para isso não são muitos. O rap é um deles, mas ele tem espaço limitado. O crime, infelizmente, tem sido uma opção mais ampla”.

Num baile de hip-hop, no entanto, não é difícil notar como a eficiência de batidas, rimas e passos embala os desejos dos mais jovens. Nas batalhas de dança que acontecem no bairro de Pernambués, Dinho Ferreira, 19, apresenta técnica e flexibilidade que lembram a de um bailarino profissional. Uma pergunta sobre o seu futuro conduzirá a uma resposta que envolve a formação de um grupo de rap e o reconhecimento. “Já arrisco minhas rimas”, diz ele, apontado para a barriga da namorada, Júlia, 18, grávida do primeiro filho dos dois, Gabriel. “Quem quer mudanças de verdade, se organiza, agiliza”.

É Ferreira quem lembra uma data quase esquecida pelos veteranos da cena: os 20 anos do Movimento Hip-Hop da Bahia, a primeira organização a congregar artistas do gênero de forma colegiada e a pressionar o poder público por melhorias em favelas e subúrbios. Para efeito histórico, a organização, que foi extinta em 2006, é considerada o marco mais forte dos primórdios do hip-hop baiano. É dela que vem as bases do que são hoje os bailes e as batalhas que acontecem hoje – moldadas com o tripé composto por rap, dança e grafite.

Liberdade

Janaína Noblat venceu um concurso nacional de rima realizado em São Paulo. Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

Foi a frequência em disputas de rima e em incursões com grafiteiros por Salvador que fez Janaína Noblat, 20, se encorajar a escrever suas próprias letras e a subir no palco há dois anos. Em setembro, saiu vencedora de um concurso nacional realizado em São Paulo. Nas apresentações, seu sobrenome vira Noblah. “Uma brincadeira com o “No blá-blá-blá”, ela explica. “Uma negativa à conversa sem conteúdo”.

Uma mensagem semelhante está pichada no galpão que sedia o Baile Black: “Com essas patifarias que vêm acontecendo na cidade, por isso que os jovens estão perdendo a liberdade”. Não deixa de ser irônico ver jovens apostando tempo, suingue e suor no hip-hop, antítese ao Carnaval que dá reputação a Salvador. No último domingo de setembro, às cinco da manhã, quando a festa já percorria dez horas, calhou de ser uma letra de Afrika Bambaataa, precursor da história do hip-hop, a finalizar o baile em São Caetano. A voz grave veio das caixas de som como se para ajudar a entender toda a ebulição. “Sinta a vibe, aqui está todo mundo vivo”.

