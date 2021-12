Simplicidade di fronte al mare

Não vá ao Isola dei Sapori esperando encontrar um ambiente sofisticado e cheio de firulas. O novíssimo restaurante italiano, inaugurado este ano no bairro mais boêmio da cidade, oferece aos clientes – literalmente de cara – um luxo incrível: a maravilhosa vista para o mar, com direito à paisagem panorâmica do Rio Vermelho. Não que o lugar seja extremamente simples, especialmente se levarmos em conta os padrões soteropolitanos. Longe disso. Mas a tônica da casa é mesmo a irreverência.

Nascido e criado na Sardenha, Itália, o chef Marco Caria assina o cardápio, no qual têm destaque as massas, algumas delas em combinação irresistível com frutos do mar. Radicado em Salvador, há cerca de sete anos, Caria investe numa cozinha italiana mais tradicional, e o melhor, com preços bastante honestos e uma carta de vinhos de quase cem rótulos (boa parte das garrafas, diga-se, estão decorando as paredes).

A depender do gosto e do bolso, pode-se encontrar alguns rótulos a partir de R$ 64. Nada mal. Se a ideia é jantar a dois, um Risotto Pescatora, por exemplo, que serve bem duas pessoas, sai a apenas R$ 99. E as saladas dão um show à parte. A tradicional Insalata Mediterrânea, que leva folhas e camarão refogado no suco de laranja, sai a R$ 47,90.

Não encerre a conta antes de experimentar um dos famosos gelatos que são fabricados artesanalmente no local – corre à boca miúda que são os melhores da cidade. O gelato de pistache (R$ 18, taça grande) é um dos mais pedidos.

Isola dei Sapori Rua Guedes Cabral, 123, Rio Vermelho – 71 3012-0766. Terça a quinta, 18h às 23h; sexta e sábado, 18h à 0h; e domingo, 12h às 18h

Destaque O ambiente e a decoração são bem simples – esqueça se a sua opção for pela sofisticação –, mas vale experimentar as massas e, sobretudo, os gelatos. O de pistache (R$ 18) é de comer de joelhos.

adblock ativo