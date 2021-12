Simplicidade de inspiração mediterrânea

Quem chega ao Kikos Marinho pode achar que se trata de mais um restaurante a quilo como muitos que existem por aí. Mas o espaço tem um diferencial: um balcão mediterrâneo, onde são servidos, à la carte, arrozes e massas com ragus preparadas pelo chef Jorge Miguel. Especialista em azeites, o cozinheiro orgulha-se, dentre outras coisas, do tempo de preparo e entrega do prato. "Exatos 90 segundos", diz. De nada adiantaria tanta pressa não fossem os pratos saborosos. Mas não é esse o caso. Além de porções generosas, percebe-se a qualidade dos ingredientes. Destaque para o penne com ragu de alcatra (R$ 22) e o arroz de frutos do mar (R$ 29). Se tiver tempo, engate uma conversa com o chef sobre azeites. Ele sabe tudo sobre o tema. Mas se sua pedida for pelo buffet a quilo, pode ter surpresas. Boas, claro. É que o chef costuma preparar comidas temáticas. Se tiver a sorte de estar lá no dia da cozinha síria, vá com tudo. Essa ele aprendeu com sua família.

Onde: Rua Rubens Guelli, 134. Ed. Empresarial Itaigara, loja 1 - tel.: 71 3161-850

Destaque: O arroz de frutos do mar. A porção é generosa e puxada no azeite de oliva extravirgem. O prato tem em média 450 gramas e, a depender do apetite, pode servir dois

