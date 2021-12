Sidarta Ribeiro: "Parece que hackearam o cérebro do brasileiro"

No final de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou um contingenciamento de 30% dos recursos destinados às universidades federais do Brasil. No começo, a justificativa era que algumas delas, como a Universidade Federal da Bahia, não apresentava bons resultados acadêmicos e promovia “balbúrdia” nos campi. Daí em diante, o jeito como cada universidade gasta o dinheiro que recebe entrou em debate. O neurocientista brasiliense Sidarta Ribeiro, professor e vice-presidente do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, veio a Salvador para discutir o significado de “autonomia universitária”, termo tão questionado nas últimas semanas. A conversa foi promovida pelo projeto Polêmicas Contemporâneas, organizado pelo professor Nelson Pretto. No instituto, Sidarta, membro da Academia de Ciências da América Latina e diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, estuda principalmente o sonho, o sono, a memória e a comunicação animal. Teme que, com os cortes das bolsas de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o instituto pare de funcionar. “A Capes não tem mais bolsas, estão cortando as bolsas. Eu tenho no meu laboratório vários alunos sem bolsa, às vezes tenho que pagar do meu salário. É um drama, é humilhante, isso está deprimindo as pessoas, as pessoas estão indo embora do país, estão abandonando essa carreira”. À Muito, ele fala sobre os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil, o papel das universidades na produção de conhecimento e a qualidade das pesquisas feitas no país.

Ultimamente temos visto muitas discussões sobre autonomia universitária. O que é autonomia universitária?

Autonomia universitária é um fundamento da prática universitária. As universidades têm mais de mil anos, elas tiraram a gente da Idade Média, e isso foi muito importante para começar a concentrar conhecimento e permitir um debate livre. Quando a universidade não tem autonomia no seu orçamento, quando ela não tem autonomia na sua gestão, quando ela não tem autonomia para fazer os seus debates – e na universidade estão todos os pontos de vista, ela é universal –, aí ela deixa de ser universidade. E é o que está acontecendo agora e é muito preocupante. Nós nunca tivemos no Brasil um governo que, de fato, tratasse a educação como uma coisa não apenas desimportante, mas como o inimigo. Mesmo nos governos militares houve investimento nas estruturas universitárias, com vários problemas e distorções por ser ditadura, mas houve investimento. A Finep [Financiadora de Estudos e Projetos], por exemplo, a Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária] são instituições de pesquisa ou de apoio à pesquisa importantes criadas nesse período.

Quais são os riscos?

Os riscos são os maiores possíveis, porque 95% da produção científica do país vem das universidades públicas federais e algumas estaduais também. A gente está num momento de uma anomia, porque as pessoas estão conseguindo ir para a rua arrancar faixas a favor da educação pública [Sidarta se refere aos atos do dia 26 de maio, em Curitiba, em que manifestantes retiraram uma faixa escrito “a favor da educação” dos muros da Universidade Federal do Paraná]. Essa é uma situação em que parece que hackearam o cérebro do brasileiro. Na verdade, eu acredito que isso aconteceu, de fato. Na minha opinião, aconteceu a partir da descoberta do pré-sal: houve uma decisão internacional de que o Brasil não podia virar uma potência e começaram a solapar a nossa união. A gente está em conflito permanente. E agora as pessoas estão começando a defender bandeiras que são absolutamente absurdas, que ninguém nunca defendeu. Educação não é uma bandeira de esquerda ou de direita, é uma bandeira pátria. Quem é contra a educação está cometendo um crime de lesa-pátria. E, infelizmente, hoje esse é o caso do ministro da Educação e do próprio presidente da República.

Como funciona a autonomia universitária, na prática? Há limites?

As universidades são autogestionadas, então, esses limites são dados pela própria comunidade. Tem todo um sistema de ouvidorias, conselhos de ensino e pesquisa, o conselho universitário, que é um conselho maior, que fazem a gestão de todo tipo de conflito ou dissenso que possa haver. A universidade é um local onde o dissenso acontece de maneira sistemática, onde a gente exercita a dúvida, exercita a diferença. Então, não faz sentido tirar da universidade esse papel que é de resguardar a liberdade de pensamento.

Quando o ministro Abraham Weintraub anunciou o contingenciamento nas universidades e institutos federais, defendeu que destinamos muitos recursos ao ensino superior, como se fosse algo exagerado, principalmente quando comparamos com a educação básica. Você, como alguém que está dentro da universidade, acha que os recursos podem não estar sendo bem utilizados? Há alguma razão na fala do ministro?

Não tem nada de exagero, basta comparar com outros países. A gente está no limite, a gente já cortou os terceirizados, já está no limite de todo tipo de atividade, fazendo bancas por Skype. A universidade está no seu limite. O problema é que, no Brasil, o governo age apenas para concentrar riqueza, para dar dinheiro para quem já tem dinheiro e que, evidentemente, não tem qualquer apreço pela universidade. Essa discussão sobre ensino básico versus universidade é a mesma coisa que você falar: “Eu não vou vacinar o meu filho porque quero alimentá-lo”. São coisas complementares, elas não podem ser vistas uma contra a outra. Então, a gente tem que pensar o seguinte: para onde está indo o dinheiro do Brasil? Para pagar juros, pagar banqueiros, cancelar ou perdoar dívidas de latifundiários que, na verdade, estão destruindo a floresta para aumentar os seus lucros? A gente tem um problema que é de projeto de país. Infelizmente, na eleição passada, não foi possível se fazer uma discussão de projeto de país. O presidente Bolsonaro nem ao menos compareceu aos debates. Ele foi eleito com um cheque em branco e o que ele está fazendo é vender o país na feira, na xepa. Estão esquartejando o país e entregando ele de graça para os grandes grupos. Isso não é de interesse do povo brasileiro.

Mas, de fato, existe uma crítica recorrente de que se investe muito no ensino superior e pouco no básico. Acha que é algo que precisa ser repensado?

O que tem que ser feito é aumentar o investimento em educação como um todo. Tem que aumentar muito o investimento da educação básica. Inclusive, eu sou a favor de federalizar. E é uma falácia, porque atualmente essa educação está na mão de municípios e estados. O ministro da Educação, na verdade, está fazendo uma cortina de fumaça porque isso nem é uma atribuição direta dele.

E os cortes também atingiram institutos e escolas federais, que também têm ensino médio.

Exato. E é como se eles estivessem aumentando esses recursos para a educação básica, mas não estão, estão também cortando. Quanto que ganha um professor? Quanto que ganha um ministro? De quanto é a diferença? Quem é mais importante para o país? Eu sou a favor de a gente federalizar, sim, ensinos fundamental e médio, e de equiparar os salários aos salários dos professores universitários, mas jamais fazer o contrário. O que eles estão propondo é nivelar por baixo. Isso é um processo de desmonte do país. Nós estamos sendo hackeados por pessoas que não têm compromisso com a nação. Não é nem que a gente está no trilho errado, a gente está fora do trilho.

Ainda sobre o contingenciamento de gastos. Caso não seja revertido, as pesquisas vão parar?

As pesquisas vão parar, o CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] está sem dinheiro. A Capes não tem mais bolsas, estão cortando as bolsas. Eu tenho no meu laboratório vários alunos sem bolsa, às vezes tenho que pagar do meu salário. É um drama, é humilhante, isso está deprimindo as pessoas, as pessoas estão indo embora do país, estão abandonando essa carreira. O investimento em ciência e tecnologia precisa ser sustentado e aumentado continuamente para um país poder se desenvolver. Se você olha para a Alemanha, se você olha para Israel, se você olha para o Japão, se você olha para os Estados Unidos, é isso o que esses países fazem. E o Brasil fez isso. Até 2010, mais ou menos, a gente tinha um orçamento crescente para ciência e tecnologia. E o país foi se expandindo, foi conquistando novas fronteiras, foi gerando um ganho de produtividade notável. Mas a partir de 2010 começou essa lógica de que a gente precisa – ainda num governo de esquerda – de alguma maneira cortar dessas áreas. Na época, isso não ficou tão evidente porque houve investimentos, por exemplo, no programa Ciência sem Fronteiras, mas isso aconteceu às expensas de outros programas do CNPq, e depois da queda de Dilma [presidente do Brasil na época, impedida em 2016] isso só piorou. No governo Temer [2016-2018] isso foi um desastre, e agora é pior ainda. Quando você propõe fazer um corte em uma coisa que já foi cortada, o que você vai promover são danos reais, você vai promover a perda do investimento que já foi feito. Investimento em ciência e tecnologia não pode ter lapsos, não pode ter intervalos, precisa ser sustentado. É uma falta de responsabilidade muito grande com o país. O ministro Marcos Pontes [ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações] tem feito bons esforços nessa direção, é um ministro que se preocupa com a área, claramente, mas isso não adianta num contexto maior em que o desprestígio da ciência é evidente.

Você trouxe esse dado de que 95% das pesquisas do país vem das universidades federais. Você acha que isso poderia ser mais equilibrado, poderíamos ter mais investimentos privados, como acontece em outros países?

Sim e não. Claro que seria muito bom se as universidades privadas investissem um pouco mais. Alguns centros privados fazem algumas coisas nesse sentido, mas não são maioria.

Então, o que as universidades privadas fazem?

O que muitas delas fazem é vender diploma. É fazer um curso de baixa qualidade, tratam os professores muito mal, pagam muito mal, e o aluno faz das tripas coração para poder pagar a mensalidade e extrair o diploma no final. Não o conhecimento, mas o diploma. Agora, se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, as grandes universidades americanas, muitas delas são privadas. Entretanto, o dinheiro da pesquisa é público, vem de agências de fomento públicas, do governo. É uma grande mentira que lá isso está a cargo do capital privado. Você vai em Harvard, vai em Yale, que são as grandes universidade privadas, e os projetos de pesquisa são feitos com dinheiro público.

E em relação às indústrias e aos laboratórios?

A indústria tem um papel importante, mas evidentemente tem o seu conflito de interesses. A indústria não está buscando conhecimento pelo conhecimento, está buscando o conhecimento que vai dar o seu lucro. Isso gera uma série de distorções. Não quero demonizar a indústria, ao contrário, ela é muito importante, e é importante que no Brasil a indústria de fato chegue mais perto da ciência. Mas também a gente não pode ignorar o fato de que as pesquisas da indústria são enviesadas, tipicamente, para os seus objetivos. Então, é fundamental que exista o poder público financiando a pesquisa, tanto a básica quanto a aplicada, que são do interesse da população.

O Instituto do Cérebro é reconhecido nacional e internacionalmente. Como chegou a isso?

O Instituto do Cérebro, na verdade, é o exemplo de um Brasil que quer dar certo. Desde 1995, diversos neurocientistas brasileiros trabalhando fora do país, como eu mesmo, professor Sergio Neuenschwander, professor Cláudio Melo, nós começamos a nos organizar para um movimento de retorno ao Brasil, de reverter a evasão de cérebros, de trazer cientistas formados lá fora, em ótimos centros, para trabalhar no Brasil. E, fora do eixo Rio-São Paulo, nós criamos um instituto em Natal. Isso foi então um movimento que envolveu vários cientistas, brasileiros e estrangeiros, e durou vários anos. Quando foi em 2003, depois que o presidente Lula venceu a eleição, nós tivemos a percepção de que aquele era um momento adequado para fazer esse retorno. E foi o que nós fizemos. Todos os professores têm formação internacional, alguns são estrangeiros. A nossa diretora atual, Kerstin Schmidt, é alemã, eu sou atualmente o vice-diretor, e nós temos compromisso com ciência do melhor nível possível. E isso tem produzido resultados importantes nas publicações e na formação de pessoal. Vários dos nossos alunos estão hoje fazendo seus pós-doutorados na Europa ou nos Estados Unidos, com recursos de lá.

Com esses cortes de bolsas, o instituto pode ser inviabilizado?

Os professores hoje estão pagando as pesquisas com dinheiro do próprio bolso. Imagina pessoas que passaram 10, 15 anos fora do Brasil, voltaram para fazer essa construção e hoje elas não sabem se podem manter os próprios laboratórios.

Como a ciência brasileira é vista mundo afora?

Nós, eu diria até 2014, estávamos construindo uma imagem muito positiva. E hoje as pessoas estão olhando para o Brasil com horror, estão vendo que o Brasil está sendo desmantelado. A solidariedade dos colegas é muito grande, e os convites para ir embora do país são frequentes. Isso é a pior coisa que pode acontecer neste país, a gente desmontar aquilo o que foi construído e entregar o país para os bárbaros, para as pessoas que estão arrancando faixas que defendem a educação. Essas pessoas precisam cair na real. Este país não tem a menor condição de se desenvolver sem educação.

Também há discussões sobre a qualidade da pesquisa no Brasil. Entre 1997 e 2017, segundo a base de dados Scimago, tivemos um aumento de 580% no número de publicações científicas. Mas, ao mesmo tempo, os trabalhos produzidos têm pouca inserção. Na área de biologia e agricultura, estávamos na 43ª posição – de trabalhos mais citados – entre os 44 países que têm pelo menos mil publicações na área. A que se deve isso?

Eu adoraria responder a essa pergunta em 2010. Porque em 2010 a gente tinha uma situação em que o investimento era robusto e a produtividade estava aumentando, mas a quantidade estava aumentando mais do que a qualidade. E isso é, de fato, um problema do Brasil, e a única forma de resolver é investir na qualidade, investir na formação, investir nos equipamentos. Por exemplo, se eu quiser publicar um artigo numa revista de mais alto nível, a barra é muito alta, mas, mesmo que seja aceito, a gente não tem dinheiro nem para poder pagar o que custa publicar nessa revista. Se a gente quer aumentar a qualidade e o impacto da ciência brasileira, isso tem que ser feito por meio de mais investimentos e por meio de direcionamento desse investimentos para a qualidade, não para a quantidade. O problema é que hoje a gente nem está discutindo mais isso. A gente está discutindo se vai ter banheiro limpo, se vai ter segurança na porta, se vai ter papel higiênico. Voltamos, na verdade, a uma discussão que a gente não via desde a época do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso [1995-1998]. A gente está andando para trás, e rapidamente. O ministro [da Justiça e Segurança Pública] Sérgio Moro acabou de anunciar que vai comprar mais de 100 mil armas [com custo de R$ 444 milhões], e, ao mesmo tempo, querem cortar da universidade. O que eles estão fomentando? Estão fomentando guerra civil.

