Sereia da Baía de Todos-os-Santos

Por causa da frouxidão ligamentar, Yunna-Warã Bamberg, 35, sente dores constantes e sofre deslocamentos e torções. A única forma de aliviar os sintomas seria com exercícios na água e dança. Pois bem, Yunna-Warã se formou bailarina e há dois anos atua como sereia profissional. “É uma questão de coração, de ter respeito pela natureza, amor pelo mar”. De cauda, participa de eventos em resorts, festas infantis, performances aquáticas e aéreas. As apresentações duram de uma a cinco horas. Para aguentar o pique, treina cerca de três horas por dia, entre natação, hidroginástica e alongamento.

Aproveitou a viagem de um amigo à Alemanha em 2015 para encomendar as duas primeiras caudas e um monofim – objeto usado para unir os pés. Teve dificuldade em se acostumar com o peso das ornamentações, que podem somar até 25 kg. O material custou por volta de dois mil dólares, além do investimento de R$ 380 com maquiagem à prova d’água.

Em abril, organizou o primeiro encontro baiano de sereias e tritões, com cerca de 30 participantes. “O cardume da Bahia se fortaleceu muito”, comemora. Foi uma tarde de conversa e mergulhos, conta. Interessada por mitologias diversas (grega, nórdica, escandinava), ela não descarta a possibilidade de dividir o mar com sereias reais. “O mar é enorme e conhecemos pouco dele. A lenda existe em várias etnias”.

