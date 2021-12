Semana de moda em Londres tem participação brasileira

Os índios navajos e suas terras ancestrais inspiraram a coleção da brasileira Daniella Helayel para o próximo outono/inverno, no segundo dia da Semana de Moda de Londres, em que a dupla anglo-brasileira Clements Ribeiro fez um inesperado giro punk.

Daniella, criadora da marca Issa London, inspirou-se nas mantas desta tribo para criar sobretudos e vestidos como o modelo cinza com o qual abriu o desfile a onipresente modelo Cara Delevingne, que, como as colegas, exibia um grande chapéu decorado com longas penas. As estampas geométricas, penas de águia e motivos abstratos azuis, que evocavam o curso do Rio Colorado por entre os cânions, também foram protagonistas da proposta original da estilista, nascida no Rio de Janeiro e radicada há 13 anos em Londres.

A Issa, que ganhou fama internacional por ser uma das marcas preferidas da mulher do príncipe William, Catherine, apostou em materiais tradicionais - como a pele, com a qual criou um poncho espetacular - e nas malhas de gola alta. A paleta de cores foi um pouco mais apagada nesta coleção, em que não faltaram os vestidos longos de mangas compridas. O vestido é a peça-chave da estilista brasileira, que promove a "elegância sem esforço, porque pode mudar o humor" de uma mulher, explicou, após o desfile.

Ainda neste sábado, o casal formado pela britânica Suzanne Clements e o brasileiro Inácio Ribeiro imprimiu um giro urbano e punk em sua coleção, em que as estampas continuaram reinando. Renda vermelha e preta, aplicações metálicas em golas, tiras de couro fechando casacos, ankle boots pretas de bico fino decoradas com fivelas, kilts e sobreposições de saias e calças deram ares de renovação aos looks, que mantiveram a elegância. Suzanne Clements e Inácio Ribeiro não abandonaram as estampas. Grandes flores coloridas enfeitaram vestidos, saias e blusas com fundo vermelho ou azul claro, combinados com motivos geométricos. As flores também apareceram douradas ou na cor marrom, às vezes bordadas em modelos de noite, de linhas simples e clean, como toda a coleção, ou combinadas com estampa de leopardo.

"Clements e Ribeiro continuam sendo os mestres da combinação de estampas", publicou em sua conta no Twitter a diretora da edição britânica da revista "Vogue", Alexandra Shulman, após o desfile. Os estilistas, casados há mais de 20 anos, apresentam suas coleções em Londres desde que deixaram a direção artística da Cacharel, em 2007. Uma das maiores fãs da dupla é a cantora Adele, que já exibiu vários modelos da linha criada para a marca plus size Evans em cerimônias do Grammy ou Brit Awards.

Na segunda-feira, outro brasileiro, Lucas Nascimento, apresentará sua coleção dentro do programa Newgen, que promove novos talentos.

