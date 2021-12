Sem açúcar, com afeto

Tortas de morango, prestígio, abacaxi, limão... Cheesecake, trufas, cupcakes, sequilhos e salgados. Que atire o primeiro torrão de açúcar fora quem consegue resistir a essas guloseimas. Torrão esse, aliás, que muitas vezes torna-se empecilho para muita gente que quer manter uma vida saudável. Foi pensando nessas pessoas que querem - ou que precisam - manter esse ingrediente de fora da dieta, como é o caso dos diabéticos, que Mércia Barreto inaugurou no final do ano passado a doceria Deli Diet. A loja, que trabalha exclusivamente com produtos livres de açúcar, oferece um cardápio que agrada a quem não abre mão de um bom doce. A proprietária, que viveu muitos anos na Europa, faz um controle rigoroso de tudo que vai para a mesa do cliente. Entre um café e outro, é possível degustar verdadeiras maravilhas da confeitaria sem a menor culpa. Para abrir o apetite, vá de torta de abacaxi. Peça suco natural e arremate com um café. Mais leve, impossível!



