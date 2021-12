Segredo para decorar a mesa da ceia é apostar nos detalhes

Na noite da ceia, a mesa é uma das protagonistas. Abusar do vermelho e verde, cores comuns que representam o Natal, é uma opção, mas não a única. E o segredo está nos detalhes.



Combinar a decoração da mesa com o ambiente é o ideal. Usar toalhas de mesa temáticas, com cores que evocam o Natal, é uma alternativa. No entanto, se a mesa possui detalhes atraentes, deixá-la ter um lugar de destaque é o mais recomendado, ainda mais na ceia.



"O legal é não usar toalhas na mesa, deixar que ela seja o foco, principalmente se ela tiver detalhes, como vidro, bonitos", explica a arquiteta e designer de interiores Isa Brandão. E, a partir daí, deixar que os objetos construam o clima natalino na hora da ceia. Taça, velas e guardanapos, nesse caso, fazem toda a diferença no resultado final.



Outra opção é fugir das cores-padrão e dar um ar diferente, e ainda assim natalino, na decoração. De acordo com a arquiteta Ana Paula Magalhães, que está participando da exposição de mesas natalinas no Museu Carlos Costa Pinto, abusar do prata e tons de azul torna o ambiente mais elegante.



"Essa é a oportunidade de a pessoa usar a louça, um conjunto de taça ou talheres que tem em casa. Pratos com detalhes em azul ficam bonito numa ceia", afirma. "O importante é que você também possa usar o que já tem, reutilizar objetos de decorações passadas".



Guardanapos com tema natalino, em tons de vermelho ou verde, é a forma mais prática de dar um ar festivo numa mesa básica. A partir daí, outros elementos podem ser acrescentados, inclusive com base em improvisos. Usar uma taça de vinho de cabeça para baixo, formando um castiçal, é uma forma elegante e barata de decorar a mesa.



Cara de verão



Já Isa Brandão sugere o uso de tons e elementos que evoquem o verão, que tem mais a cara do Brasil. Nesse caso, abusar da combinação de vermelho e amarelo também é uma opção. "Na mesa de ceia de Natal, colocar uma cesta com frutas vermelhas tropicais, como a maçã, e um abacaxi, trazem bem essa ideia de tropical e verão", sugere a arquiteta.



O dourado, cor bastante usada na decoração da casa em geral nesse período, também pode ser levado para a mesa. Desde a louça, até enfeites natalinos nesse tom dão um toque diferente no ambiente, muitas vezes já saturado de verde ou vermelho. "Uma dica é usar arranjos florais em tons dourados", indica o arquiteto e designer de interiores André Figueredo.



Além disso, usar do prateado também casa bem com a decoração natalina, principalmente na mesa. Castiçais no tom de prata deixam a mesa ainda mais elegante. O uso de velas na mesa contribui para a decoração também enquanto acesas. De acordo com André Figueredo, usar da luz a favor da decoração é sempre válido, e, na mesa, a principal forma de usar isso é com velas.



O âmbar está entre as outras cores que também podem ser usadas na ceia, principalmente na louça, como copos. Para quem quer usar tons ainda mais diferentes, o designer de interiores Juka Marrais recomenda a aliança entre o preto e o branco. "Você só precisa de criatividade e ousadia de inovar no uso das cores", afirma.



"Para a organização da mesa ficar elegante, aliar essas três cores (vermelho, dourado e âmbar) pode ser uma solução viável", acrescenta André.

adblock ativo