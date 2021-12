"Se não valorizar o novo, o axé corre risco"

Se existe uma história entre o Fricote de Luiz Caldas e o Largadinho de Cláudia Leitte, não há ninguém melhor para contá-la do que Wesley Rangel, 62. Suas iniciais formam o nome da gravadora pela qual passaram os principais artistas do Carnaval baiano das últimas três décadas. Fundada em 1975 para atuar em publicidade, a WR Discos foi a estação de lançamento do axé music. Foi lá que músicos e ritmos se encontraram para formar o gênero. De Chiclete com Banana a Harmonia do Samba, da Banda Reflexus a Ivete Sangalo. Bacharel em Direito e Administração, Wesley Rangel representa uma sociedade administradora de direitos autorais em Salvador. Em seu estúdio, além de música, ele falou sobre o ECAD, sugeriu cautela aos que querem mudar o Carnaval e colocou em palavras próprias a sua importância para a música baiana: "Nós criamos um mercado".

Em que medida a tecnologia foi responsável pela invenção do axé music?

O trabalho no estúdio era de identificar as variações rítmicas dentro do que nos tínhamos. O artista tinha o produto, mas não tinha experiência de estúdio. Então nós contamos diversas vezes com a banda Acordes Verdes, que nós formamos em 1980, para gravar discos. Era mais fácil porque eram músicos que trabalhavam mais na área da produção fonográfica do que em shows. Eu facilitei para o artista que tinha um produto, mas não tinha dinheiro. Fizemos discos, inclusive, sem custo para o artista. Fazíamos isso porque queríamos criar um mercado fonográfico na Bahia. E criamos. Monopolizamos esse mercado até a chegada dos home studios. Hoje, nosso produto disputa os melhores cachês do País. A Bahia é quem avaliza os sucessos nacionais. Só é sucesso no Brasil depois que foi sucesso aqui.

Negou-se a gravar algumas coisa?

Quase. Na boquinha da garrafa, eu achava uma agressão. Mas quando eu vi Xuxa, Jô Soares dançando... Ela é uma das músicas baianas mais tocadas em todo o mundo. Se fazemos música para o quadril, para dançar, brincar, tínhamos de pensar nisso. Música para a cabeça quem faz é Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo. Eles viveram uma situação política que exigia uma postura mais forte. Tudo corria em função disso.

Trocar músicas por meio da internet prejudica o artista?

O disco hoje é feito como divulgação. A internet serve como divulgação também. Mas dizer que pela internet pode vender produto sem a remuneração do artista, não. Alguém tendo lucro, o autor e o artista devem sempre receber sua parte.

Em vez de combater, por que não tornar essa estrutura um meio lucrativo?

Mas é isso o que está acontecendo. De 30 a 40% das vendas das gravadoras, hoje, são feitas pela internet. Substituem exatamente o CD. O brasileiro não está acostumado ainda a pagar pelo conteúdo. O ideal seria entrar na internet e ter o mesmo retorno das vendas de disco.

As pessoas devem ser presas ou processadas por trocar arquivos digitalmente?

Não. Se há um retorno financeiro, deve ser divido. Se não há, se a pessoa pega algo para conhecer, para ouvir, não acho que é crime.

Compositores reclamam que falta fiscalização da execução de suas músicas.

O artista precisa entender a questão do direito autoral, antes de reclamar. Se você não recebe da editora, é porque o disco não está vendendo mesmo. Noventa por cento por cento dos artistas não sabe a diferença entre o que recebem da sociedade e o que é da editora. Não é a internet o problema. Muito pior é uma rede de televisão como a Globo ir para a Justiça para não pagar muito direito autoral. Há muitas rádios que devem.

O ECAD precisa de mais transparência?

O ECAD melhorou sensivelmente durante esses anos todos. Há grandes profissionais gerindo o ECAD e empresas arrecadadoras. Então, quando o governo quer tomar conta do ECAD, preocupa-me sensivelmente porque nós já sabemos o que o governo faz com o dinheiro que recebe. Aí, sim, vai abrir a possibilidade de muito dinheiro perdido do artista. Uma das propostas dessa mudança é o governo dispor de sua música do jeito que quiser. Isso é o verdadeiro absurdo.

Discute-se a criação de um órgão externo para fiscalizar o ECAD. É necessário?

O ECAD é transparente. Não vejo absolutamente necessidade, essas agências reguladoras não fazem um bom trabalho. Nem a ANEEL, nem a ANATEL... Isso é fonte de recursos para políticos safados.

Durval Lelys defende a criação de um um Carnaval indoor. O que acha disso?

Se a fórmula do Carnaval baiano mudar, ele morre. Não sou contra as cordas. Elas pagam o artista. E você precisa de segurança. Agora, os camarotes cresceram de forma assustadora. Eu defendo que eles, que estão ganhando com a passagem dos trios, que paguem um percentual ao artista que está ali tocando para eles. Você precisa organizar as coisas para ter segurança, remunerar as atrações, captar recursos. O mercado precisa dessa profissionalização.

Podemos prescindir das estrelas?

Os artistas tomaram uma proporção muito grande. Fãs do Brasil inteiro querem trazer esses artistas para o Carnaval de Salvador. Se os artistas saírem, isso vai ter uma influência muito forte. Vai ter que se criar uma nova fórmula. Porque você vai para a rua exatamente para ver seu artista predileto, como sempre aconteceu no Carnaval da Bahia.

Por que Luiz Caldas perdeu espaço?

É um dos maiores músicos que eu conheço. O problema do axé foram as administrações de carreiras. Hoje, se um artista puder não dar espaço ao outro, ele não dá. Ele quer segurar o seu. Luiz não fez o que fez um Chiclete, uma Ivete, ele não criou uma produtora para gerir sua carreira profissionalmente. Ele tinha condição de fazer isso, mas foi administrado muito tempo pela família dele, que não tinha experiência nisso. Esse foi o grande erro de Luiz. Ele não ficou nas mãos de outras produtoras de eventos. E o artista precisa de eventos. Ele precisa trabalhar sua imagem, puxar um bom bloco. Luiz passou muito tempo escondido, esperando que um governo lembrasse do valor que ele tem.

Em que direção o axé caminha?

Estou muito esperançoso. O axé começou a perceber seus erros, que não foram poucos, e está voltando a valorizar o produto chamado axé. Vejo isso nos arranjos, nas músicas e no fortalecimento dos blocos. Se o artista tomar consciência do espaço que o axé tem, ele retomará seu espaço no Brasil. Mas se continuarem sem valorizar o produto local, o artista novo, sem criar espaços novos, eventos novos em Salvador, aí sim, corre grande risco.

O senhor tem mais de 30 anos de música. Sente falta de algo hoje em dia?

Sinto falta do convívio. O artista hoje se encontra nos aeroportos, nos espaços de shows, mas eles não convivem. Eles perderam a amizade. A WR era a casa da amizade do artista. Se você queria falar com um artista, você ligava para a WR para saber o número dele. Nós éramos o call center do artista baiano.

