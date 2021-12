Santa delícia, Batman!

Apaixonado por cozinha desde os 16 anos e pelas aventuras do homem-morcego desde sempre, o produtor cultural Guga Fernandes, 46, decidiu que era hora de unir as duas coisas e investir numa batcaverna para chamar de sua. Aberto desde 13 de julho, a Joker Grill Burger Gourmet leva a temática ao extremo. Versão física e fixa do food truck criado há um ano e meio, a hamburgueria traz como carro-chefe o Batgirl (R$ 28), sanduíche vencedor da 1ª edição do Festival FoodStock, que aconteceu em setembro do ano passado no Shopping Paseo.

Além do burguer de carne, a explosão de sabores é garantida pela combinação de queijo coalho maçaricado, orégano, pimenta-calabresa e maionese de melaço de cana. Mas esta liderança, como Guga conta, já está ameaçada pelo novíssimo Bane (R$ 30), que leva requeijão assado, lascas de fumeiro assadas e geleia de pimenta. As ideias nascem da cabeça do chef, irmão do cantor Tuca Fernandes, que faz questão de acompanhar de perto o preparo.

Antes de se “reinventar na vida”, ele conta que ralou bastante na produção de shows e blocos. “Está sendo uma experiência maravilhosa, nada como fazer o que se gosta”. O projeto é voltar a circular em eventos com o food truck daqui a dois meses, quando conseguir formar duas equipes de trabalho.

Destaque Um dos grandes baratos da Joker Grill é a decoração, os painéis temáticos gigantes, ideais para fazer selfies e as fichas individuais em forma de baralho

Joker Grill – Burger Gourmet Rua São Paulo, 498, Pituba – 71 2132-5249. Aberto de segunda a quarta, das 18h às 22h. Quinta a sábado, das 18h às 23h. Domingos e feriados, das 17h às 22h

