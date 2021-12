Samba de raiz no coração

Rebeca Tárique, 30, só queria indicar uma música para tocar na caminhada do Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha de 2010. Cantou os versos “Eu me orgulho de ser uma mulher negra / Eu tenho kelê / Eu tenho a dijina”, de Gerônimo. A canja foi suficiente para subir no trio a convite da produção. A mesma canção havia sido interpretada pela tia, Marinez, vocalista da extinta Reflexu’s.

No ano seguinte, ela comandou o bloco Ginga de Negro no circuito Batatinha. Repetiu a dose por mais dois anos. Apesar de gostar, nem pensava em ter a música como profissão – decisão tomada só em 2015. A primeira pessoa que procurou para contar a novidade foi Mateus Aleluia.

Desde então, ele produz todos os trabalhos dela, incluindo o primeiro EP, lançado em abril. Também este ano, gravou Segura minha mão, meu bem, pelo projeto WR de Portas Abertas. Agora, concorre ao Prêmio Caymmi de Música 2017 com a canção Vingança de Cunhã.

No São João, vai se apresentar em Salvador e Santo Amaro. Militante do movimento negro desde os 13, faz da música um resgate. “É uma reafirmação. Lembram dos negros apenas como ex-escravos, sem dizer que somos descendentes de reis e rainhas”. No palco, Rebeca reina.

