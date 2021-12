Salvador é recordista em casos de alergia respiratória

O alergologista Régis de Albuquerque Campos, 50, chega para esta entrevista - realizada no consultório que mantém no prédio do Hospital da Bahia, na Pituba - um pouco atrasado. Simpaticamente, envia um WhatsApp avisando à jornalista. Deixou o carro em casa naquela manhã, justificou, pois iria direto para o aeroporto. O destino seria o Rio de Janeiro, onde participaria, entre 6 e 9 de dezembro, do Wisc 2014 - Conferência Científica Internacional da WAO (World Allergy Organization), que reuniu 143 especialistas de todo o país e alguns dos nomes mais representativos do planeta nas áreas de imunopatologia e alergia. Cearense radicado na Bahia, Regis é formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em patologia e doutorado em alergia e imunopatologia, ambos pela Universidade de São Paulo. Além de professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, pesquisa casos relacionados a asma e a angioedema hereditário. Nesta entrevista, ele fala sobre os vários tipos de alergia que atormentam a vida de crianças, jovens e adultos, os tratamentos que a medicina propõe e a prevenção possível para evitar o temido choque anafilático, capaz de levar uma pessoa à morte, em alguns casos, em menos de 20 minutos.

Fala-se tanto em alergia que o tema tornou-se quase banal. Quais os tipos mais comuns? E os mais graves?

A alergia mais comum é a respiratória. Agora, a mais grave é a generalizada, aquela que chamamos de anafilaxia e que é uma reação do organismo como um todo, no qual todos os sistemas do corpo são mobilizados numa resposta à substância. Muitas pessoas só se preocupam com o choque anafilático. Mas, a verdade é que, antes dele, muitas vezes, podemos apresentar formas de anafilaxia brandas, que passam quase despercebidas. Essas formas brandas são um alerta.

O que se pode fazer para prevenir a evolução da alergia?

Reconhecer os sinais é o mais importante. Saber qual alimento provoca uma reação alérgica. É essencial reconhecer o mecanismo de cada alergia. Não é todo mecanismo de alergia que resulta num choque anafilático. Se você já teve algum episódio antes, vale andar sempre com uma canetinha de adrenalina no bolso, é uma caneta autoinjetável. Infelizmente, não temos no Brasil, só se consegue por importação. Essa caneta - você injeta na face lateral da coxa - pode salvar sua vida.

Como reconhecer uma reação alérgica que pode desencadear um choque?

Geralmente, os primeiros sinais manifestam-se na pele, em forma de empolação, tanto na pele quanto nas mucosas da boca. Isso combinado a um quadro de vômitos, de chiado no peito. É importante frisar que a evolução para o óbito pode ser rávpida, dependendo da pessoa. Costuma ser mais veloz em pessoas debilitadas, idosas ou que têm asma não tratada. E esse último aspecto é importante, pois os casos de evolução mais rápida costumam envolver pacientes asmáticos.

Dizem que o verão é a estação mais alérgica. Há algum fundamento nisso?

Salvador, em relação ao resto do país, tem uma característica interessante. É o local onde se registram os maiores índices de alergia respiratória e de asma. E isso se dá pela condição climática, úmida, favorável à proliferação de ácaros. Há um tipo específico, o Blomia tropicalis, que é muito frequente. Não há como definir se o verão é, de fato, a estação mais alérgica. Mas é certo que, no verão, cresce o número de queixas em relação às alergias de pele e às picadas de inseto.

A picada de inseto, como alérgeno grave, é meio negligenciada, não?

Sim. As picadas mais graves são as de formiga, abelha e moribundo. Estas podem levar ao choque anafilático em 15 ou 20 minutos. E muitas pessoas sequer têm noção. Se você é picado por um inseto e isso provoca uma reação mais leve, você deve ficar alerta e investigar, porque outra picada poderá levar a uma reação bem mais grave ou a um choque.

É curioso que o organismo, muitas vezes, não reaja com gravidade de imediato.

É o que chamamos de sensibilização. Quando fazemos uma vacina, colocamos nela o agente para que o organismo tenha uma resposta imunológica e possa, em contato com a doença, ser capaz de reagir. No caso da alergia, não funciona como proteção e, sim, como doença. Então você precisa ficar atento a essa sensibilização prévia, porque ela antecede uma reação mais forte.

O que torna alguns alimentos especialmente mais perigosos, a exemplo de crustáceos, amendoim ou nozes?

O que vai determinar o quão comum será a alergia é o tipo de substância, o tipo do alérgeno. Os frutos do mar têm proteínas que são muito diferentes das nossas proteínas e, além disso, são proteínas que penetram bastante no trato digestivo e se espalham muito rapidamente. Por isso, são mais perigosas.

Como saber se um alimento é potencialmente alergênico ou não?

Quando começamos, estudávamos a fruta inteira. Hoje, com a biologia molecular, estudamos os componentes alergênicos e, de acordo com cada componente, vemos se vai resultar em uma alergia mais grave ou em uma alergia leve.

Como se dá o surgimento, evolução e cura espontânea das alergias?

Ninguém sabe com exatidão como se desenvolve o processo de sensibilização. Há muitos fatores envolvidos. Em primeiro lugar, há uma tendência genética, uma predisposição. Em segundo, a exposição ambiental. Uma coisa interessante, e da qual se fala pouco, é a alergia mediada por exercícios. Você come determinado alimento, faz exercícios e passa a apresentar um quadro de anafilaxia, por conta da combinação entre o alimento e os exercícios. Alguns medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios, a exemplo da dipirona e aspirinas, também aumentam a aborção de alimentos. O uso de medicamentos para pressão, como captopril, estimulam igualmente esta sensibilização.

Com a automedicação, cresceram bastante os casos de alergia. Quais os medicamentos mais perigosos?

As alergias a medicamentos mais frequentes, de longe, são aos analgésicos e aos anti-inflamatórios, que são justamente aqueles mais usados desde a infância. Essas são muito frequentes e há uma característica importante nesses casos. Há uma sensibilidade aumentada. Cientificamente, este não é um processo alérgico como os outros, como a, por exemplo, alimentos. Mas está muito relacionado à alergia respiratória. Então, a pessoa que tem rinite, asma, alergia respiratória de modo geral, tem muito mais predisposição a desenvolver a alergia a medicamentos. E, uma vez desenvolvida, é difícil reverter. A medicação de uso contínuo raramente causa alergia, mas a de uso intermitente, aquela que se usa esporadicamente, sim. A prevenção possível é usar o estritamente necessário.

Qual a influência da idade no processo alérgico? O tempo é o único remédio, no caso das alergias crônicas?

Depende do tipo de alergia. Por exemplo, há um tipo de dermatite, a dermatite atópica, que vai melhorando com a idade. A asma, quando alérgica, também tende a melhorar com o passar dos anos, mas costuma reaparecer na vida adulta. A rinite surge em qualquer idade. Já a alergia ao leite aparece sempre na infância e, mais tardiamente, tendemos a adquirir alergia aos frutos do mar.

Fala-se agora em fatores emocionais relacionados às doenças alérgicas e, mesmo, em uma "alergia emocional". A ansiedade, por exemplo, estaria relacionada a crises de asma, enquanto a depressão a problemas de pele. Em casos assim, qual a abordagem mais indicada?

Nesses casos, encaminhamos também para um profissional que lida com essa parte psicológica, um psicólogo ou mesmo um psiquiatra. Há uma relação estreita entre a manifestação de alergia e o quadro emocional, pois quando você enfrenta estresse ou ansiedade, libera substâncias no seu organismo que têm influência sobre todo o sistema imunológico. Há um quadro de urticária, por exemplo, que afeta a célula da pele, o mastócito, e, vizinho a ele, existem receptores para neurotransmissores. Mas, seja a ansiedade ou o estresse, nesses casos, eles serão apenas agravantes. É preciso ter uma tendência alérgica, uma alergia incubada, digamos assim. A ansiedade é apenas o gatilho.

