Salsicha com chucrute

O nome do blog seria algo no estilo "A cozinha da Fer". Era o que a jornalista Fernanda Guimarães Rosa, 50, tinha pensado ali, na pressa em comprar o domínio e começar logo a escrever. Aí ela lembrou de uma história ótima, emprestada de um caderno de receitas da mãe, que nunca teve tempo nem saco para cozinha, mas que jamais deixou de colecionar todos os papéis sobre o tema. Estava lá, com a inconfundível letrinha materna:

Chucrute com salsicha [da Maria José]

Compre o chucrute pronto e sirva com as salsichas.

E isso era tudo. Fernanda chorou de tanto rir e entendeu na hora que o mini-brainstorm estava encerrado. Oito anos depois, mantém um dos endereços mais interessantes da internet (a revista Saveur a colocou entre os 55 melhores do mundo, numa lista que destacava apenas três brasileiros). O blog tem o bom humor que o título sugere (nem a autora nem a mãe dela tem sequer ascendência alemã) e eleva a gastronomia para além da praticidade quase preguiçosa dessa receita.

É sobre a cultura da comida. Que inclui receitinhas deliciosas, como a do lombo de porco assado com leite e sálvia, a do gelado com morango e lavanda, a de couve-flor com balsâmico e parmesão e essa singeleza que é uma ricota fresca feita em casa.

Mas há algo maior do que a lista de ingredientes ou os ensinamentos sobre esse ou aquele prato. Lendo o blog todo - um texto quase obriga o próximo - fica evidente que não se trata apenas de comprar o que for mais prático ou o que parecer mais poético, aprender a fazer e surpreender num próximo almoço ou jantar.

