Salles: 'A militância faz parte da energia da universidade'

João Carlos Salles, 53, diz em tom de brincadeira que já pode inaugurar um novo gênero de antologia: o dos discursos. No final deste ano, escreveu dois, ambos de posse. O primeiro, "Entre o cristal e a fumaça", para a cerimônia de transmissão do cargo de reitor da Universidade Federal da Bahia, lido em 8 de setembro. O segundo, "A invenção do escritor", para a Academia de Letras da Bahia, onde passou a ocupar, desde 8 de novembro, a cadeira 32, que tem como patrono um conterrâneo de Cachoeira: o abolicionista André Pinto Rebouças. Entre as duas eleições que o levaram a cadeiras distintas, Salles percebe traços que as aproximam, seja pelo percurso acadêmico, pelo cuidado com a palavra ou pela militância estudantil e política, que sempre o convocou, e ainda o convoca, ao envolvimento com causas coletivas. Foi assim com a candidatura à reitoria da Ufba. Adiando indefinidamente o sonhado pós-doutorado em filosofia - em torno do pensamento de Wittgenstein -, assumiu a universidade, trazendo para o novo cargo a experiência adquirida na gestão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que dirigiu entre 2009 e 2014. Numa manhã de sexta-feira, em seu espaçoso gabinete, no bairro do Canela, conversamos sobre as cidades onde morou - Salvador e Cachoeira -, a renovação da Ufba, filosofia e militância.



O senhor nasceu em Cachoeira, no sobrado que hoje abriga o Pouso da Palavra, do poeta Damário da Cruz. Saiu de lá adolescente para estudar em Salvador. Como se relaciona com essas duas cidades?

Eu vivi a minha infância em Cachoeira. Naquele tempo, uma cidade bastante conservadora e cindida por várias tradições - desde as tradições da dominação até aquelas que vinham dos terreiros e da riqueza cultural da região, que é também muito plástica. Em Salvador, descobri outro mundo, em todos os sentidos, um mundo de resistência - seja na cultura, no corpo ou na política. Cheguei em 1975 e encontrei uma cidade rica em manifestações. Me apaixonei por isso e me integrei a esse universo, e me tornei tanto macrobiótico quanto marxista, com uma militância política que encontrou expressão na Ação Popular Marxista-Leninista. Vivenciei uma Salvador muito próxima a Cachoeira, tanto na sua feição física quanto nas suas manifestações culturais, mas o que recordo da Salvador da época é a sua resistência política, que foi fundamental na minha formação, na transformação do adolescente em adulto. E em um adulto com forte marca de militância, forte envolvimento em causas coletivas.

Como senhor vê a militância estudantil hoje e, sobretudo, a militância virtual que se mobiliza rapidamente e esvazia-se no mesmo ritmo?

A militância estudantil é um valor importante. Prezo imensamente as diversas correntes, amistosas ou não amistosas, porque isso faz parte da energia própria da universidade. Há na presença militante do estudante um elemento fundamental da universidade como instituição pública e aberta. Mas a militância das redes sociais é volátil, menos compromissada com os fatos e bastante acre, às vezes, nas opiniões, além de ser, muitas vezes, injusta. Mas não é a militância que está em jogo, é o próprio meio que favorece isso. A postagem imediata, que tem que ser reanimada a cada instante, faz com que o Facebook, e outras mídias do tipo, não constituam um verdadeiro espaço público, no qual uma afirmação é confrontada ao longo do tempo e se pode cobrar coerência e consistência, expondo argumentos de maneira mais precisa. Nesses meios, o espaço público se realiza e, ao mesmo tempo, se dissolve.

As pautas acabam por ser meio difusas, apesar da mobilização.

O meio favorece essa dispersão, que faz com que a manifestação coletiva não consiga superar a presença de interesses estritamente individuais. Nesse sentido, um dos trabalhos da universidade é renovar esses espaços. Minha preocupação hoje é não deixar que a gestão se encastele, se afaste da comunidade acadêmica - alunos, docentes, técnicos -, não se aparte do compromisso de criar espaços de debate, de aprofundar os meios de deliberação coletiva. Nesse sentido, estamos visitando todas as unidades da Ufba, pois é importante para nós, em certa medida, fazer uma espécie de percurso de aprendizado, uma "educação pela pedra". A gestão precisa aprender, aproximando-se, nunca esvaziando os conselhos ou as congregações, mas renovando a ideia de que é preciso construir, na universidade, espaços autênticos nos quais a palavra valha quanto pesa e o argumento seja sólido, nos quais a proposição possa se confrontar com os fatos e não fique ao sabor de opiniões e difamações. Construir um verdadeiro espaço público, permeado pela política, pela reflexão e pela crítica, é um desafio. Desse modo, creio que a universidade poderá contribuir até para que a militância ressignifique o uso das redes sociais. Não desejamos amortecer a militância, ao contrário, desejamos convidá-la a ser mais radical e comprometida.

O senhor estava pronto a embarcar para o pós-doc nos EUA quando resolveu candidatar-se ao reitorado. O que o levou a trocar uma viagem pela outra?

Troquei uma viagem por outra, bem maior, mais radical, mais demorada (risos). Foi um convite, de fato, muito importante. A Ufba atravessava um momento delicado e vários colegas acharam que meu perfil seria adequado para a missão de conduzir a universidade nos próximos anos. E eu acreditei nisso. Não sei como seria a viagem do pós-doc, certamente muito agradável, mas a viagem da reitoria está se justificando a cada dia e a cada desafio.

A posse do senhor na reitoria foi considerada histórica, como celebração da postura afirmativa da comunidade acadêmica. Como se desenhou este cenário festivo em torno da sua candidatura?

Confesso que fiquei encantado pela adesão das pessoas a princípios que foram construídos no debate e chegaram ao final, a posse na reitoria, com a afirmação de duas ideias que parecem afastadas e se mostraram muito fortes quando aproximadas. Diria que a celebração foi a descoberta de como podemos juntar a excelência e o compromisso social da universidade. Fazer com que isso não seja mera retórica, perceber que a excelência acadêmica e o compromisso social, juntos, dão uma ideia de universidade diferente, na qual o requinte e a sofisticação, que é própria do saber da universidade - esse lugar quase de utopia -, seja acessível e aberto a toda a comunidade, podendo se realizar também para os alunos que, hoje, em maior número acorrem para ela. A universidade se abriu, se expandiu e hoje tem o desafio de garantir a qualidade nesse novo patamar e, ao mesmo tempo, garantir a sua ligação com a sociedade. Mostrar para a sociedade qual o sentido da sua existência, algo que fomos transformando numa pergunta: quem é a universidade?

E quem é a Ufba? Qual o rosto dela?

Em primeiro lugar, um rosto com muitas cores, uma universidade com a cara da Bahia, sem dúvidas, mas, ao mesmo tempo, comprometida com valores acadêmicos que são universais. Temos que enfrentar questões próprias da assistência estudantil, que são hoje muito importantes. A universidade se expandiu e, nessa expansão, acolheu um conjunto de estudantes com vulnerabilidades socioeconômicas, e temos que garantir para esses estudantes um restaurante universitário de qualidade - estamos batalhando, brigando por isso -, bibliotecas que sejam espaços de convivência e de pesquisa, e outros equipamentos desse tipo. Esse é o lado do acolhimento. Ao mesmo tempo, a Ufba tem um compromisso com a internacionalização, pois o conhecimento que se produz hoje deve ter em conta uma comunidade científica que não é mais local. E devemos perguntar também qual é a vocação da Ufba. Ou melhor, quais são as vocações, pois ela é plural. Essa é a universidade que somos e que precisa ser fortalecida como lugar de excelência.

O senhor foi eleito recentemente para a Academia de Letras da Bahia. Qual o peso da palavra em sua formação. Sente-se à vontade como imortal?

Me tornei imortal na Bahia, mas tenho que tomar cuidado quando viajar para fora do estado (risos). Brincadeiras à parte, é uma grande honra. Pensei, em primeiro lugar, sobre o que me leva a essa academia, com que direito associo meu nome ao dos confrades e confreiras que tanto prezo, e percebi no cuidado com a palavra, na relação especial que a produção do texto tem na minha vida e na minha elaboração filosófica, algo que justificava minha presença na academia. No discurso de posse, falo sobre aquele momento como um novo nascimento, agora como acadêmico e escritor, com direito a fazer valer a minha história pessoal, que associa o Recôncavo baiano e a Ufba. A cadeira que passo a ocupar, a 32, tem como patrono André Rebouças, filho negro de Cachoeira, grande combatente do abolicionismo, figura extraordinária, destacada intelectualmente. O primeiro ocupante dessa mesma cadeira foi Teodoro Sampaio, também negro, também sofisticado intelectualmente, uma honra tê-los como modelos. E a sequência é maravilhosa, porque Isaías Alves, que sucede Teodoro Sampaio, foi o fundador da Faculdade de Filosofia da Ufba, da qual vim a ser o diretor. Em seguida, Zitelmann Oliva e Gerson Pereira dos Santos, que se destacaram por também serem gestores na Ufba. As palavras Ufba e Recôncavo são marcas que eu senti que me autorizavam a dizer que sim, que essa cadeira poderia ser ocupada por um outro filho de Cachoeira, por alguém que tem um cuidado especial com a palavra, um cuidado que, às vezes, beira o barroco.

A Ufba foi essencial na composição cultural da Bahia em um passado recente. Em 2016, a universidade fará 70 anos. Qual o lugar que ela ocupa ou que lhe cabe hoje?

Fizemos um clipping das várias notícias que mencionam a Ufba, pois queríamos perceber como a imagem da universidade estava aparecendo hoje nos meios de comunicação, e é evidente que, individualmente ou coletivamente, a Ufba tem uma presença extraordinária na sociedade baiana, não tem apenas um passado marcante. Nosso destino não é retornar ao passado, mas ressignificar a Ufba inteira, compreendendo a sua vocação para as artes e valorizando, por exemplo, a nossa orquestra sinfônica. Mas queremos valorizar tanto a nossa orquestra quanto os grupos de pesquisa de excelência, tanto a ação do restaurante universitário quanto um evento que se relacione ao combate à homofobia ou a outras manifestações de violência e autoritarismo. Vamos fazer um grande congresso da Ufba, exatamente para refletir sobre nosso presente, nosso futuro e nossas vocações, e vamos comemorar os 70 anos da Ufba, em 2016, com grande força. No congresso, discutiremos políticas de assistência estudantil, cotas, questões afirmativas, marcos regulatórios, estatuto, regimento, o que queremos com a pós-graduação, qual a relação entre a graduação e a pós, qual a relação entre disciplinaridade e interdisciplinaridade na produção do conhecimento, na formação das pessoas... A nossa pauta é rica, vai desde a segurança nos campi até o lugar da saúde e das artes.

O senhor esteve à frente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Ufba entre 2009 e 2014. Como esta experiência o ajudará na gestão da Ufba?

Veja só, a história se repete nem sempre como farsa uma vez e tragédia na outra, ao contrário, eu acho que são dois momentos que podem ser muito felizes. É uma experiência que se repete porque, em 2009, eu estava para sair para um pós-doutorado e os colegas pediram para que ficasse. Eu percebi que a situação era delicada, no espaço físico, na relação com a universidade, e aceitei o desafio. Acho que a gestão foi bem-sucedida, teve um bom diálogo com a administração central, que nos deu apoio, e, ao mesmo tempo, conseguimos, dentro da universidade, destravar a sociabilidade, todos os grupos se sentiram respeitados e conclamados ao debate, e isso foi muito interessante. Foi exatamente o apoio da faculdade que instou a me candidatar à reitoria. Eu tenho a impressão de que a experiência anterior, sobretudo nesse aspecto, da constituição do espaço público, do fortalecimento dos procedimentos democráticos de deliberação, da iniciativa para resolver questões físicas - a manutenção da Ufba é um problema, a situação das obras é um problema -, iniciativas nesse sentido podem ser enfrentadas segundo esse espírito que nós chamamos de construção coletiva. Tenho a impressão de que a experiência anterior atualiza, em certa medida, tudo aquilo que nós pretendemos fazer agora na universidade.

Dizem que a Bahia, por seu clima, não favorece a filosofia. O senhor concorda?

É curiosa essa ideia. Mas o calor não embota o pensamento, e a linguagem baiana não é hostil ao refinamento filosófico. Na verdade, a filosofia cresceu muito na Bahia, em termos de projeção, inclusive em relação ao resto do país. O congresso de maior qualificação filosófica já realizado no Brasil foi feito na Bahia, em 2013, o Congresso da Sociedade Interamericana de Filosofia. Conseguimos atrair cerca de 400 estrangeiros, que vieram apresentar seus trabalhos, entre eles, alguns dos profissionais mais destacados do mundo. Entendo que a filosofia tem, sim, esse lado de algo etéreo, sem dúvida, abstrato, mas há metafísicos que carregam pedras.

