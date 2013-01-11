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SALADA DA JÔ, RECEITA DO CHEF VINICIUS
Publicado sexta-feira, 11 de janeiro de 2013 às 16:25 h | Atualizado em 11/01/2013, 17:26 | Autor: Cássia Candra
Saladas para o verão -
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01 ALFACE AMERICANO
10 MORANGOS CORTADOS AO MEIO
MEIO MAÇO DE RÚCULA
50 GRAMAS DE UVAS PASSAS BRANCAS
100 GRAMAS DE NOZES CARAMELIZADAS
100 GRAMAS DE GELEIA DE MIRTILO / GRANBERRY (DIGHT)
50 ML DE ACETO BALSÂMICO
MODO DE PREPARO
PARA O MOLHO:
MISTURAR BEM O ACETO COM A GELEIA DE SUA PREFERÊNCIA
MONTAGEM: ARRUMAR OS INGREDIENTES EM UMA TIGELA. DEPOIS REGA COM O MOLHO.
LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO DESTE DOMINGO DA REVISTA MUITO DO JORNAL A TARDE
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