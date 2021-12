Sabores e mulheres do mundo

De longe, parece um pastel de forno metido a besta (e a gringo), mas basta uma mordida para desfazer a impressão. A massa é mais fininha e crocante, bem distante da prima esfarelenta. A quem ainda não ligou o nome à delícia, estamos falando das empanadas, famosas na Espanha e nos países da América Latina.

Foi numa viagem ao Chile que Daniela Veloso, do Bolo das Meninas, apaixonou-se por elas. Encasquetou que tinha que montar um canto para trazê-las para cá. Foi assim que há três meses surgiu a Empanadelas, que funciona a poucos passos do empreendimento mais conhecido das meninas (além de Daniela, fazem parte do time Danielli Guimarães, Luciana Rebouças e Geórgia Cirilo, responsável pela produção).

Por lá, são oferecidos 10 sabores salgados (entre R$ 8,50 e R$ 9,50) e dois doces (R$ 8,50). Todos levam nomes de mulheres retadas, como Joana D’Arc e Frida Kahlo. A mais pedida é a brasileira (Dona Canô), com carne de sol, queijo coalho e banana-da-terra. A que experimentamos também tinha catupiry, que não estava especificado no cardápio.

As empanadas vêm em diferentes formatos e levam nomes de mulheres icônicas. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Para abaianar de vez a coisa, Geórgia criou a Ivete Sangalo, com carne de fumeiro e cebola caramelizada com açúcar demerara. O recheio poderia estar um tanto mais suculento. Nesse quesito, quem sai na frente é a italiana Monalisa (tomate, muçarela e manjericão). Essa vem em formato aberto, lembrando mais uma miniquiche. Também dá para levar as empanadas congeladas para casa, boas para tirar onda naquele dia de receber os amigos.

Empanadelas Sabores do mundo Rua Território do Acre, 159 – Pituba. Tel. 71 3016-3006. Terça e quarta, das 13h às 20h; quinta e sexta, das 13h às 21h; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 15h às 20h

Destaque A massa das empanadas é bem fina e crocante. Vá preparado para comer mais de uma. E não deixe de experimentar o molhinho de chimichurri

