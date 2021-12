Sabores do interior no Caminho das Árvores

Delícias vindas de vários municípios baianos têm lugar de destaque na A Roça Mercearia. Ao abrir o estabelecimento, João Torreão pensou que há produtos artesanais com qualidade que são difíceis de encontrar na capital. O empresário foi criado no interior e vende itens que remetem à sua infância. Geleias artesanais de diversos sabores, por exemplo. Entre elas, o destaque fica para a de jabuticaba, que é deliciosa e custa R$ 15.

A variedade de queijos também chama a atenção: além dos tradicionais, são oferecidos requeijão com raspa de tacho, provolone com lombo de porco defumado, raclette, entre outros. Ainda para os amantes de queijos, é possível encontrar maturados por R$ 130.

As famosas balas na palha também estão presentes em sabores variados, como os clássicos de leite e chocolate; cada pacote custa R$ 15. A decoração da loja também é composta por diversos objetos que remetem à vida no campo – além dos móveis rústicos de madeira, várias panelinhas em miniatura compõem a decoração.

Outras delícias, como feijoada, maniçoba e sarapatel, podem ser compradas congeladas ou consumidas no local. A direção pede para que os clientes que pretendem comer por lá liguem avisando com antecedência para que possam preparar os pratos. A loja também oferece delivery em compras acima de R$ 150.

A Roça Mercearia: Rua do Benjoim, nº 3 – Caminho das Árvores. Aberto de terça a sexta, das 11h30 às 19h30, e aos sábados, das 10h às 18h

Destaque: As geleias e pimentas estão presentes em grande quantidade no estabelecimento e dividem o lugar com uma variedade de cachaças e azeites temperados

