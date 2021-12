Sabor que faz a diferença

Até parece um mantra. Sempre que se fala sobre a Azougue Espeteria Gourmet, localizada no bairro do Stiep, a argumentação traz a referência a um programa diferente na noite de Salvador. Ah, vá lá, o local é até bem simples e é aí que repousa seu charme. Decoração meio velho oeste, com direito a uma vistosa cabeça de boi na parede. Cardápio enxuto, mas com variedade – mais de trinta espetinhos diferentes – e preços honestos.

O diferencial da casa continua sendo a cerveja, sempre geladíssima, e os espetos. Alguns chamam de boteco chique, outros discordam. Mas uma coisa é consenso: antiguidade é posto e a Azogue ocupa o seu lugar com destaque. Bem antes da onda moderninha das espetarias gourmet, abriu as portas oferecendo um cardápio que se divide entre carnes (bovina, suína e de cordeiro), aves, peixes e frutos do mar. Os espetos são acompanhados por molhos (branco ou barbecue), além de farofa e vinagrete. Mesmo as sobremesas são servidas assim, com destaque para o brigadeiros e o morango com chocolate.

Uma boa sugestão para acompanhar a cerveja é pedir um de filet mignon com provolone. A porção é generosa e vem combinada com legumes, acompanhada de farofa, salada vinagrete, molho gorgonzola e feijão tropeiro. Em dias especiais da semana, os sócios fazem promoções, dobrando os itens. Se não curte carne, vá de queijo-minas com tomate e orégano. Leva molhos teriyaki, de alcaparra com cogumelo, vinagrete e melaço.

Destaque A cabeça de boi é o símbolo da Azougue (está na parede e na capa do cardápio). O local funciona como espetaria, bar e churrascaria. A variedade é grande e o chope vem geladíssimo.

Azougue Espeteria Gourmet Rua Arnaldo Lopes da Silva, Stiep. (71) 3362-1996. Segunda a quinta, das 15h às 22h. Sex e sáb. 16h às 23h. Dom, 11h às 18h.

