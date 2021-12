Sabor de cartoon

O cheiro de biscoito assando no forno desce as escadas, chega ao portão e faz você subir quase flutuando, exatamente como nos cartoons. A diferença é que não é só na imaginação que você vai provar, ainda quentinhos, os waffles que o holandês Johannes Spier faz, na fabriqueta improvisada em uma rua tranquila do Rio Vermelho.Na assadeira, uma nova leva tem que esfriar para ser embalada, enquanto outra bandeja é encaminhada à máquina de prensar. Em grupos de quatro, aos poucos as bolotas feitas com farinha, ovo, açúcar e outros ingredientes que ele não revela de jeito nenhum vão se transformando em um biscoitão redondo e achatado.

Hans descola cada um e os lambuza com uma calda doce e encorpada. O xarope é feito em duas versões, uma à base de goiabada e a outra de melaço de cana (ele chama de caramelo, mas o gosto é de açúcar mascavo). Depois de recheados, são aparados os excessos e os biscoitos agrupados, de dez em dez, em cada embalagem. Suas delícias em série são feitas assim, artesanalmente.

Radicado na Bahia desde 2008, Johannes (Hans é mais fácil de pronunciar) acabou introduzindo em Salvador uma guloseima popular em seu país, desde o século 18, quando um padeiro da cidade de Gouda começou a fazer um novo tipo de biscoito a partir do farelo de outros. Depois recheou com caramelo e correu para o abraço. Tradicionalíssimo, o stroopwafel – o waffle tipicamente holandês é como o acarajé para os baianos: “Você encontra em toda parte e come a vida inteira”.

Na capital do dendê, é justo o contrário. Não se come um waffle sem bater perna e gastar muita saliva, perguntando aqui e ali. Além dos stroopwafels da HolandaWaffle que Hans distribui em delicatessens de Salvador e região metropolitana, encontram-se poucas opções de lugares para comer um quentinho da hora.



Berço europeu

O lanche simples com gosto bom de história é feito basicamente com ovos, farinha, leite e margarina em proporções que variam pouco. Para completar, o sabor neutro contribui para inúmeras combinações com doces e salgados. Talvez pela praticidade tenha ficado tão popular entre os americanos. Mas o berço do waffle é indiscutivelmente europeu. Não se sabe ao certo se a iguaria servida nas feiras medievais saltou da cozinha alemã, holandesa ou belga. Certeza mesmo só do sucesso absoluto desse aparentado dos crepes e das panquecas nas chocolaterias da Bélgica.

Em Salvador, como não temos uma filial da Opakee Belgian Waffles (a casa da Vila Madalena, na capital paulista, que serve os autênticos belgian waffles doces e salgados), a receita belga tradicional, que é aquele mais fofinha de sulcos mais pronunciados, pode ser apreciada no Troppo Café.

Você pede e chega rapidíssimo. A massa pronta é colocada na prensa e pronto, só isso. Você escolhe se vai comer seu waffle quentinho lambuzado de mel ou coberto com creme encorpado de amêndoas. Cai super bem com um café. Ou, se quiser, incremente seu waffle com sorvete e calda com os sabores da casa.

No cardápio do Le Rendez-Vous, um simpático bistrô que fica em uma ruazinha perto do Farol da Barra, também tem waffle com sorvete. Só que em uma versão bem elaborada. O chef Luís Bomfim, um baiano que aprendeu os segredinhos da comida francesa lá mesmo, no berço da gastronomia, reedita uma receita tradicional do gaufre (é como os franceses conhecem o waffle) servido nos cafés da cidade belga de Liège. É mais densa e crocante.

“A boa massa é fresca, preparada na hora. Uso os mesmos ingredientes, mas gosto de dar um toque pessoal”. Não pergunte, porque o chef é durão, não vai falar. Melhor saborear a delícia que ele faz rapidinho. Seu waffle é um primor. Vem imerso em uma calda de chocolate meio amargo, com uma bola de sorvete de creme e morangos frescos. A porção vem na medida para satisfazer a clientela, que, segundo o chef, é exigente. “Os baianos gostam de ser bem servidos”.

O dono da casa, Jacky Bousquet, que há uma década desembarcou na Bahia, conhece bem seus clientes. Da região litorânea de muitas vinícolas trouxe o prazer pela boa mesa, que o levou a comandar durante anos o restaurante da Aliança Francesa. Em nova fase, em 2008, abriu o Le Bistrot, também na Barra. A casa fechou e reabriu há pouco tempo com o novo nome, mas mantendo o perfil de espaço gourmet aconchegante e charmoso.

O menu foi reeditado com novidades, como o camembert ao forno e sobremesas divinas, como o manga melba (pedaços de manga servidos com sorvete de creme e morango, calda de frutas vermelhas e chantilly). Mas você ainda pode dar sorte de aparecer para o jantar (a casa abre às 17h30) em um dia “fora do cardápio”, quando a dupla Jacky e Luís combina um prato para surpreender os comensais. “É sempre alguma coisa que não está no menu”.

Os gaufres estão na carta desde a época do Le Bistrot. E nem poderia ser diferente. Waffle até pode ser uma invenção belga, mas os franceses não dispensam um lanchinho com essa delícia versátil. “Na França, gostamos de comê-los só com chantilly, às quatro da tarde, geralmente com uma xícara de chá ou café”. No Le Rendez-Vous há duas opções de waffle, além daquela maravilhosa com sorvete: com geleia de morango e com calda de chocolate. Bem, mas esses são waffles para comer fora. Em casa, vale importar o sabor da Holanda. O cheiro que inunda as ruas do Rio Vermelho está dentro dos pacotes.

