Rúgbi cresce como esporte amador na Bahia

No rúgbi e na vida há uma certeza: você vai cair. O melhor então é a aprender o jeito e perder o medo. A universitária Poliana Melo, 22, vai explicando toda essa filosofia enquanto se prepara para o treino. Era a única menina em meio a duas dezenas de homens. Pergunta ao técnico Riccardo Cassieri se poderia participar. “Você chega atrasada e agora quer entrar”, respondeu. “Vai ter que pagar antes 500 apoios”, ralhou, mas ela já sabia que aquilo tudo era conversa. Depois de uma voltinha no campo que fez as vezes de aquecimento, já estava lá gritando para que lhe passassem a bola.

Todos os sábados, o Galícia Rugby treina no campo de terra do clube. Como aquele dia iriam tirar fotos para a reportagem, conquistaram umas horinhas no gramado. De um lado e outro, estavam ladeados por partidas de futebol. Eram ali a própria estranheza, desprezando as traves, caindo uns sob os outros, gritando verbos derivados do inglês e correndo com aquela bola oval nas mãos.

O time do Galícia é formado por atletas que pertenciam a outras equipes – Orixás e Fúria, no masculino, e Quitérias, no feminino. Com a saída de integrantes, esse povo que começa empolgado e depois no meio do caminho desiste teve que se juntar para continuar existindo. As mulheres treinam junto com os homens se estiverem em pequena quantidade (só três apareceram no sábado), mas competem separadas, e os homens passaram a treinar e competir juntos. Na equipe feminina são cerca de 14 atletas, e no masculino, 40.

Riccardo, que é italiano e joga rúgbi desde os 8 anos, reclama da falta de apoio, essa regra comum aos esportes amadores. “Aqui, só se importam com futebol. Todos os outros ficam abandonados”. Eles queriam participar da primeira etapa do Circuito de Sevens, organizado pela Federação de Rugby da Bahia, que aconteceu no começo de abril em Porto Seguro, mas ficaram sem dinheiro para viajar.

Isabela da Silva, fundadora do Quitérias, com as jogadoras Poliana Melo e Rafaela Silva

Estão agora fazendo uma rifa para ir a Vitória da Conquista, onde acontece a segunda etapa, nos dias 5 e 6 de maio. “Isso já está até me dando um exaurimento nervoso”, diz Riccardo, que divide os treinos de rúgbi no Galícia e numa escola pública em São Cristóvão com as atividades administrativas de uma pousada no Santo Antônio Além do Carmo.

Além deste torneio – na qual, como o nome já indica, jogam sete atletas em cada time –, há o Baiano de XV – que começa em junho e vai até outubro – e o Beach Rugby, que acontece em dezembro.

Na Bahia, são oito times masculinos e quatro femininos. “Antes, era mais baba que competição. Nós passamos a organizar isso e também a cadastrar os jogadores, formar árbitros e treinadores”, lembra o português Manuel Cabral, que desde 2015 preside a Federação de Rugby da Bahia e vive em Valença.

O maior problema segue sendo o transporte das equipes num estado grande feito o nosso. Mas Cabral, naturalmente, acredita no potencial de crescimento do rúgbi na Bahia, pelos “valores” que transmite. “É mais que competição. É disciplina, respeito, integridade, solidariedade, paixão”.

Com este discurso, estão tentando levar o rúgbi para as escolas privadas e públicas, numa modalidade mais levinha, a TAG, na qual cintos substituem o contato físico entre os jogadores.

No princípio, era o coco

O rúgbi foi criado na Rugby School, no Reino Unido, em 1823, por um estudante meio contrariado com as regras do futebol, que resolveu pegar a bola com a mão e sair correndo. Como já deu para reparar, é comandado na Bahia por gringos saudosos de praticar o esporte que os acompanha desde a infância.

É assim desde o princípio. O primeiro treino de rúgbi de Salvador de que se tem notícia foi em fevereiro de 2006. Por iniciativa do português José Pestana Alpuim, um grupo de estrangeiros interessados no esporte passou a se reunir pelo Orkut, aquela rede pré-Facebook, você lembra. Marcaram de se encontrar na praia do Jardim dos Namorados.

O advogado André Soares, 30, foi no mês seguinte, depois do convite de um colega, para conhecer a novidade. Só sabia “malmente” que era um esporte de contato. Quando Alpuim viajava, ficavam sem bola para treinar. E aí o jeito foi improvisar com cocos. “A gente pegava os que já estavam abertos, na areia, e aí o dedo entrava no buraco”, lembra, sorrindo. O treinador voltou e gostou da ideia. Por um tempo, o coco virou bola oficial.

O time ganhou o nome de Orixás e André levou uns dois anos para se adaptar ao rúgbi. “O treinador virou para mim um dia e falou: ‘Você tem certeza de que não quer tentar outro tipo de esporte?’. Eu não conseguia acompanhar, correr... E aí isso foi como uma motivação para mim. Não parei mais”.

O maior feito da equipe, conta André, foi participar da série A do Campeonato Brasileiro de Rugby de 2008. Hoje, ele representa a federação baiana no processo de filiação à Confederação Brasileira de Rugby. Sem isso, os times baianos não podem mais participar dos torneios nacionais.

Treino e resenha

Mas para além das burocracias e competições, do que ele gosta mesmo é dos novos amigos que ganhou com o rúgbi. “Você constrói uma nova família”, conta. Quando parou para tirar as fotos para a reportagem, o pessoal ficou de canto rindo e perguntando se era para algum catálogo de moda plus-size, daquele jeitinho que só os parentes fazem. Riccardo conta que após os treinos e os jogos há sempre o terceiro tempo, para comer, beber, resenhar. “Esse é sagrado. Não pode faltar”.

Isabela Silva, 22, que fundou o Quitérias e trabalha como recepcionista num centro médico, conheceu o rúgbi em 2010. A vizinha da prima estava praticando em Ondina, e ela, que já tinha feito caratê, boxe, capoeira e futebol, foi lá para ver qual era. Estava deprimida, e diz ter encontrado a “salvação no esporte”. “Busquei uma forma de viver. Treinar, competir, viajar, conviver com as meninas, tudo isso me mudou muito”.

No começo, assustava-se com o contato intenso, com o baque de quando a derrubavam. Mas diz que o rúgbi não é violento, como muita gente pensa. “É tudo uma questão de técnica”, diz, para em seguida apontar os machucados espalhadas pelo corpo. “Tô toda remendada. Mas faz parte. Em qualquer esporte é assim”.

Num jogo em Porto Seguro em setembro do ano passado, Gerson França, 27, que trabalha como salgadeiro, fraturou o fêmur enquanto defendia o Fúria Rugby. Em fevereiro, já estava de volta aos treinos. Naquele sábado em que o sol apareceu feito um milagre, ele intercalava as repetições de jogadas com momentos de descanso, fazendo a bola oval de travesseiro. “Ainda não estou 100%”, explicou, já de olho no terceiro tempo.

