Rolezinho da arte

Debaixo de um sol escaldante, com termômetros marcando 35 graus, crianças deixam a bola de futebol de lado. Rumam para a beira do campo, onde um molde de gesso lembra a forma de um homem estirado no chão. Uma criança mexe no "corpo" com o indicador e outra o sacode, até despedaçar os membros ocos. Em outras partes do bairro, adultos também interagem encafifados com as esculturas ocas, posicionadas tais quais espantalhos discretos. As "cascas de gesso" espalhadas fazem parte de um conjunto de intervenções artísticas. Os responsáveis são 15 jovens - atores, fotógrafos, músicos, performers - que, numa espécie de rolezinho ao avesso, deixaram o centro para ostentar arte no maior complexo habitacional da América Latina, em Cajazeiras, na periferia de Salvador.

"Era necessário apostar em uma descentralização que nos colocasse em um outro contexto. E Cajazeiras possui uma cena cultural forte. É o cenário ideal", diz o diretor teatral Daniel Guerra. "Tudo que o nosso grupo faz tem um diálogo com a comunidade, uma busca por compreender a lógica do bairro, a dinâmica e os hábitos". Encabeçada pelo próprio Guerra e pelas atrizes Olga Lamas e Raiça Bonfim, a ideia das ações do coletivo nasceu em 2012, quando os três foram convidados para um debate no festival de teatro Gente, organizado por articuladores culturais de Cajazeiras. Da gênesis à ação, viabilizada pelo aporte de R$ 100 mil de um edital da Secretaria de Cultura da Bahia, o projeto viu gente entrar e sair, permanecendo fixo apenas o nome, História sob Rocha.

"É um nome que remete às camadas de diversos períodos do passado, mas que se manifestam no presente. Camadas de histórias embaixo de grossas camadas de rocha e asfalto. Tentamos compreender o que já existe e, assim, acrescentar as nossas camadas", explica Lamas, que atua como produtora do coletivo, organizando reuniões numa casa alugada e o calendário de atividades, que prevê intervenções artísticas no bairro até este mês.

Numa noite no final de junho, mais uma intervenção foi colocada em prática. Os artistas espalharam pelo bairro tecidos coloridos e objetos que os moradores não queriam mais. Armaram um grande "sambaqui", como define Raiça Bonfim, referindo-se às enormes montanhas pré-históricas, erguidas com objetos amontoados.

Embora o coletivo diga que a interação com a população não é objetivo das ações, é isso o que quase sempre acontece. No caso do grande sambaqui, por exemplo, um grupo de rappers que se apresentava na Praça da Fazenda Grande 2, nos limites de Cajazeiras, não deixou passar batido a presença dos objetos e de tecidos brancos (que lembravam um imenso véu) e, ali mesmo, simularam um casamento regado a rap.

Os encontros do coletivo - que reúne ainda Felipe Benevides, Diego Alcântara, Lara Duarte, Yuri Tripodi, Nathan Marreiro, Everton Machado, Lia Lordelo e Liz Novaes - convergem para lugares sempre visitados pela arte contemporânea: a sobreposição de linguagens e a criação conjunta. "Lidamos com pessoas de diferentes áreas, então o que mais interessa é forçar o diálogo", diz Guerra. A cada 15 dias uma nova intervenção é despejada nas ruas de Cajazeiras. "Isso gera novas relações dos moradores com o espaço. Os objetos que usamos, por exemplo, são tirados dos seus lugares habituais e provocam um estranhamento", diz Bomfim.

A imersão no bairro culminará num espetáculo criado a partir dessas vivências. Será o ápice da proposta de suspender a trivialidade do cotidiano. Não por acaso, na cabeceira do coletivo está o documentário Os mestres loucos (1995), de Jean Rouch. Usado como inspiração do grupo, o filme mostra trabalhadores de Gana, na África, reunidos numa grande cerimônia, onde alguns incorporam espíritos dos colonizadores, devoram um cão e cessam, ao menos por instantes, a ordem cotidiana.

