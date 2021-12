Risoni de camarão

(Receita de Valéria Silveira)



Ingredientes

100 gramas de risoni

150 gramas de camarão médio

1 dente de alho pequeno bem picadinho

1 xícara de alho poro

1 xícara de abobrinha cortada em cubos pequenos

½ xícara de tomate cereja

½ pimenta dedo de moça picada sem sementes

1 colher de sopa de suco de limão siciliano

4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem

Sal

Pimenta preta moída na hora

Preparo

Em uma panela funda, coloque um litro de água para ferver.

Leve uma frigideira ao fogo alto. Tempere o camarão com sal e o alho.

Quando a frigideira aquecer, regue com 2 colheres de sopa de azeite, junte o camarão e deixe dourar por dois minutos, reserve os camarões. Na mesma frigideira, frite o alho poro, junte a abobrinha e a pimenta e cozinhe por dois minutos. Tire do fogo, junte ao camarão e reserve para esfriar.

Quando a água ferver, junte o risoni e cozinhe por 5 minutos. Depois de cozido, escorra e coloque num recipiente de vidro acrescente uma colher de sopa de azeite e misture.

Junte o camarão, os tomates cereja e o suco e raspa do limão siciliano. Acerte o sal e acrescente pimenta preta.

Mantenha refrigerado

Guarde na geladeira por até dois dias.

Variações

Pode-se substituir o camarão por outra proteína, como frango desfiado, atum ou fatias de rosbife (que combinam bem com folhas de rúcula ou agrião).

Numa versão vegetariana, pode-se substituir a proteína por cogumelos ou berinjela e acrescentar folhas de manjericão fresco. Pode-se também optar por frutos secos como damasco e ameixa ou nozes.

Para guardar

- Use bolsas térmicas para transportar seu almoço. Caso não tenha bolsa térmica, evite que o tempo fora de refrigeração seja mais de uma hora.

- Refrigere os alimentos assim que chegar no trabalho.

- Recipientes de vidro são a melhor opção para ir ao forno porque não fica com gosto de outros alimentos e é fácil de lavar.

- Mantenha os recipientes sempre bem higienizados

