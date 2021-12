Revista Muito volta às bancas neste domingo

Ganhadora dos prêmios CNI de Jornalismo 2015, na categoria Especial Educação, e do Colunistas Norte e Nordeste de Melhor Mídia Impressa, no mesmo ano, a revista Muito, que por um período esteve restrita a assinantes de A TARDE, volta a circular neste domingo, 4, em bancas de revistas em geral, para venda avulsa junto com o jornal.

A publicação ganha formato ampliado, novos conteúdos e passa a ser impressa em papel jornal. Haverá novas seções e colaboradores, em áreas como as de turismo, moda, gastronomia, decoração, saúde e qualidade de vida, entre outras novidades.

Rendeiras

A matéria de capa da edição de amanhã traz reportagem dos jornalistas Ronaldo Jacobina e Lúcio Távora, que mostram o trabalho das rendeiras de bilro de Saubara, localidade a 94 km de Salvador, que recebeu recentemente – e pela segunda vez – o Top 100 do Sebrae, considerado o Oscar do artesanato brasileiro.

Criada em 2008, tendo à época a jornalista Nadja Vladi como coordenadora, a Muito tem sua equipe formada atualmente pelas editoras Kátia Borges e Carla Bittencourt, pela designer Ana Clélia Rebouças e pelos repórteres Tatiana Mendonça, Eron Rezende, Lúcio Távora (fotógrafo) e Alessandra Oliveira (estagiária).

Publicação do Grupo A TARDE, Muito vem se consolidando a cada ano, tanto em receptividade crítica quanto em aceitação dos leitores – que já vinham solicitando continuamente o retorno das edições às bancas.

Identidade

Voltada essencialmente para a cultura baiana, a revista contempla ainda personagens que se relacionam à memória e à história do estado, a exemplo de Lina Bo Bardi, Anísio Teixeira e José Possi Neto.

A revista mantém a conexão com a Bahia e a vocação para o aprofundamento das reportagens, que a levaram a ser finalista em dois outros grandes prêmios este ano – O CNI 2016 e o Fundação Feac de Jornalismo, um dos mais tradicionais do país.

Para a equipe, coordenada pela jornalista Kátia Borges, voltar às bancas, o que representa também a ampliação da tiragem semanal, é o coroamento de um trabalho feito com seriedade e que tem primado pelo respeito à cidadania e, também, aos direitos humanos.

