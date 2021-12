Revista MUITO ganha prêmio de melhor veículo impresso do ano

A Revista Muito, do Grupo A TARDE, foi escolhida como Veículo Impresso do Ano pelo Prêmio Colunistas Mídia Norte e Nordeste 2015. A premiação é promovida pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp).

Os vencedores do prêmio, realizado desde 1974, são eleitos por meio da soma de pontos obtidos pelos trabalhos inscritos.

Além da Muito, a rádio Metrópole foi eleita o Veículo Eletrônico do Ano. Outros baianos também foram destaques: Sheila Arandas da Arandas Boutique foi eleita a empresária de Marketing Promocional do Ano e Lucas de Ouro, da Tuppi Propaganda, foi escolhido como Profissional de Propaganda do Ano.

O júri foi formado por Fabio Seidl, Gustavo Nogueira, José Luis Vaz, Marcello Queiroz, Marcio Ehrlich, Mariangela Silvani e Nelson Cadena.

"Esse é o segundo prêmio que a revista ganha este ano, o primeiro foi o CNI de Jornalismo na categoria especial Educação. Creio que traduz o empenho da equipe em fazer o melhor jornalismo possível", ressaltou Kátia Borges, editora-coordenadora da revista dominical.

A reportagem premiada pelo CNI de Jornalismo foi produzida pela repórter Tatiana Mendonça e pelo repórter-fotográfico Fernando Vivas. A publicação, que saiu na edição de aniversário de 7 anos da revista em abril deste ano, contou a história do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), que se destaca na educação e reduzindo a evasão escolar.

