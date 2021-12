Revista Muito é finalista do Prêmio Feac de Jornalismo

Vencedora do prêmio CNI de Jornalismo em 2015, na categoria Especial Educação, com a matéria Revolução silenciosa, e do Colunistas Norte e Nordeste, na categoria Melhor Mídia Impressa, a revista Muito – publicação dominical do jornal A TARDE – será finalista pela segunda vez, este ano, em um prêmio nacional.

Publicada em abril deste ano, a reportagem Pequenos Cidadãos, assinada por Tatiana Mendonça e Carla Bittencourt – que também foi finalista ao CNI de Jornalismo 2016 na mesma categoria –, concorre agora na 19ª edição do Prêmio Fundação Feac (Federação das Entidades Assistenciais de Campinas) de Jornalismo, um dos mais tradicionais do país, na categoria Mídia Impressa Nacional. Disputa ao lado de representantes do Jornal do Comércio, de Pernambuco, e do Jornal Pioneiro, do Rio Grande do Sul.

Mais de 300 jornalistas inscreveram-se no prêmio. O resultado será anunciado em 1º de dezembro em Campinas (SP). A matéria concorre, automaticamente, ao Grande Prêmio Fundação Feac-Iguatemi Campinas de Jornalismo.

Coordenada pela jornalista Kátia Borges, a equipe da revista recebeu com alegria a indicação, resultado de um trabalho de reportagem e apuração que leva em conta o respeito à coletividade e a valorização dos direitos humanos.

A matéria mostra a visão de alunos de escolas públicas e particulares de Salvador sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, por meio de depoimentos e desenhos. “Essa reportagem simboliza uma pausa reflexiva, ao ouvir as crianças e ver como elas reagem à polarização política”, diz Kátia.

Além dela, integram a equipe a designer Ana Clélia Rebouças, a jornalista e editora Carla Bittencourt, os repórteres Tatiana Mendonça e Eron Rezende e o fotógrafo Lúcio Távora.

Cultura baiana

Criada em 2008, a Muito é uma publicação do Grupo A TARDE, atualmente de circulação restrita a assinantes, voltada essencialmente para a cultura baiana. “Trata-se de uma revista que tem os pés fincados na Bahia, mas sempre buscou ter a cabeça conectada ao resto do país e do mundo”, afirma a editora.

Formada por mais de 80 entidades socioassistenciais, a Feac foi criada em 1964 para atuar na promoção humana, assistência e bem-estar social, com prioridade para as crianças e adolescentes. Atualmente, a entidade promove eventos artísticos e educacionais na região de Campinas.

