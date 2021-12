Revista Muito é finalista do prêmio CNI de Jornalismo 2016

A Muito, publicada aos domingos no jornal A TARDE, é finalista, pelo segundo ano consecutivo, na categoria Especial Educação do Prêmio CNI de Jornalismo.



A revista concorre com a reportagem "Pequenos Cidadãos", publicada em 24 de abril deste ano, que mostrou como as crianças de Salvador estavam vendo a crise política em que o País mergulhou. As páginas da revista foram ilustradas por desenhos das crianças, que também criaram um "politicário", espécie de glossário com suas próprias definições dos temas e personagens onipresentes no noticiário.



O texto da reportagem é assinado pelas jornalistas Carla Bittencourt e Tatiana Mendonça, com fotos de Lúcio Távora, design de Ana Clélia Rebouças, arte de Bruno Aziz e edição de Kátia Borges. Os demais finalistas da categoria são a série "(Des)caminhos da escola", do Diário do Nordeste (CE); e a reportagem "Fraude nos pregões", da TV Globo (Fantástico).



Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 29 de julho.



Prêmio

No ano passado, a Muito foi finalista do Prêmio CNI de Jornalismo em duas categorias e venceu a categoria Especial Educação com a reportagem "Revolução Silenciosa", que mostrou o trabalho desenvolvido pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) na Bahia e em outros dois estados do País.







