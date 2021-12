Restaurante vegetariano na Pituba abriga jardim e feirinha de orgânicos

Numa ruazinha tranquila no bairro da Pituba, uma casa chama a atenção de quem passa. Lá dentro funciona o restaurante Brisa, de culinária natural. Rodeado de prédios altos e novas construções, é um dos poucos espaços arborizados na região. Ao entrar, encontra-se um simples e charmoso jardim, cujo zelo é notável à primeira vista. Toda terça-feira, esse espaço abriga uma pequena feira de orgânicos.

No almoço, as opções do buffet (a quilo, R$ 64,90) são variadas, porém restritas ao público vegano e, especialmente, vegetariano. Sendo assim, nada de carne, peixe ou frango. O fato é que as comidas são deliciosas, saciam e têm um tempero particular. Destacam-se as receitas caseiras, alternadas com outras não tão fáceis de encontrar por aí. Bolinho de brócolis com ricota, tofu xadrez (uma adaptação do famoso frango), diferentes saladas cruas, com ou sem abacate, e verduras, pizza, lasanha e bruschetta integrais, além do tradicional feijão verde e do arroz integral.

Tudo isso é feito e administrado por uma família. Dividindo as tarefas na cozinha, na pesagem dos pratos e no caixa, a dona, Nádia Molina, os filhos e, mais recentemente, a neta fazem as honras da casa. Para beber, há opções de sucos da fruta, engarrafados e cajuína. Na digestão, os bons e velhos chazinhos e cafés.

A experiência pode ficar ainda melhor se finalizada com a torta integral de banana-d’água (R$ 11,90) ou a paçoca de castanha (R$ 3,80), que é vendida no caixa. No Brisa, ser vegetariano não significa excluir do cotidiano o prazer gastronômico.

A pizza tem massa integral e recheio clássico: queijo, tomate e manjericão. Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Destaque: A pizza com massa integral, leve e saborosa, vem com a receita clássica: queijo, tomate e manjericão. Mesmo no almoço, não deixa de ser uma excelente pedida.

Brisa Restaurante Natural: Rua Sargento Astrolábio, 150 – Pituba. De domingo a sexta-feira, das 11h30 às 15h.

