Restaurante vegano tem feijoada, pizza e comida de boteco

Um quadro na parede indica do que se trata esse pequeno restaurante: "Cozinhar é um ato revolucionário". A revolução aqui começou nove anos atrás, quando três amigas se juntaram para seguir a filosofia punk do faça você mesmo e servir as receitas veganas que queriam comer, numa época em que Salvador quase nada sabia disso.

O carrinho de lanches na porta da Biblioteca Pública, nos Barris, vendia cachorro-quente de salsicha vegetal, coxinha de palmito e suco. A produção cresceu, virou cooperativa e hoje ocupa um casarão no Santo Antônio. Você pode até pedir delivery, mas não perca a chance de ir até aquela vista tão bonita da baía.

O cardápio de Carol Reis é eclético. No almoço, prove delícias como a feijoada caipira de legumes. A primeira sexta do mês tem noite de comida de boteco, com um arrumadinho de brócolis e banana-da-terra que promete. Já o segundo sábado é da noite de pizza, com massa de grão-de-bico, inhame ou batata para quem evita glúten.

Rango Vegan Rua do Passo, 62 - Santo Antônio. De segunda a sexta, das 12h às 15h. Tel. 71 3488-2756

Destaque Em novembro, o Rango abrirá à noite, com café de Piatã, sopas e sobremesas, como a torta de chocolate com morango.

