Restaurante tem comida de avó em casa de artista

A charmosa casinha azul e branca na Rua do Carmo não tem placa de aviso. Aos habitués do Santo Antônio, o número 13 basta para ativar a memória: naquele espaço a artista plástica Rachel Mascarenhas e o chef Cleber Chiovetto abrigavam o projeto Cozinha Emotiva. Há um mês, a artista pediu licença, mas deixou a casa aos cuidados de Maria Beatriz Vaz, que, com o mesmo chef, inaugurou o Poró.

Serve-se "comida brasileira com um pouquinho de sofisticação" e a experiência de Beatriz, vinda do Piola e da Casa de Tereza. O cardápio é enxuto, mas traz delicadezas feitas ali mesmo. Abra os trabalhos com uma rosca de tangerina e a tábua de pães com a (suave) versão de dendê mais outras delicinhas, como queijo de cabra e marinada de atum.

A roupa velha, de carne de panela na manteiga de garrafa, é digna de avó, e o cuscuz marroquino com camarão, um bom prato principal. De sobremesa, vá na indefectível cocada de forno com sorvete e (cobre deles!) biribiri.

Poró: Rua do Carmo, 13. Tel.: 9618-1704. Terça a domingo, das 12h às 17h. Sexta e sábado das 18h à 0h

Destaque: Além da boa comida, há beleza: parede de tijolos e lustres de panelas. O balcão é uma máquina de xilogravura.

