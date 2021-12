Restaurante orgânico é nova opção na Pituba

Um número crescente de pessoas adere a dietas vegetarianas e veganas no Brasil. Hoje eles representam 14% do país, de acordo com pesquisa do Instituto Ibope. A Casa Graviola coloca-se como uma alternativa tanto para essa parcela quanto para os 86% restantes da população.

A franquia, com nove estabelecimentos espalhados pelo Brasil e recém-chegada a Salvador, é conhecida por oferecer opções saudáveis e orgânicas. O estabelecimento preza por ingredientes produzidos localmente. Há pratos veganos, como o espaguete de palmito-pupunha (R$ 41), feito com palmito desfiado substituindo o macarrão, além de um acompanhamento com abobrinha e molho pesto de manjericão e tomate-cereja; ou se preferir algo mais doce, o pudim de chia com manga e pitaia (R$ 23).

Os amantes da carne também estão contemplados no cardápio. O hambúrguer de atum com molho barbecue e folhas (R$ 37,50) agrada desde a apresentação. Há também opções com frango, como o com purê de batata-doce e farofa de nuts (R$ 45,50). Outro dos recomendados, desta vez para sobremesa, é o brownie com uma bola de sorvete (R$ 17,50), é uma das opções mais vendidas, além da torta de banana com sorvete (R$ 23).

Para beber, os pontos fortes da casa são os chás. O de hibisco e maracujá (R$ 15,90) é uma boa pedida. Também é possível pedir drinques como o Sundown (R$ 17), uma mistura de suco de laranja, água com gás, limão e groselha.

Casa Graviola Rua Alexandro Herculano, 57 – Pituba. Todos os dias das 11h30 às 22h.

Telefone: 71 35614846

Destaque Caso procure uma sobremesa, uma boa alternativa é o cheesecake com calda de morango. Feito com massa de amêndoa e óleo de coco, o doce é um dos mais pedidos da casa.

adblock ativo