Restaurante no Rio Vermelho aposta na gastronomia portuguesa

O nome chama atenção: Portuguesa Maluca. O restaurante, aberto há oito meses, fica escondidinho na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, ao lado do Hotel Ibis. De início, a cozinha era comandada pelo chef e sommelier português Nuno Salvaterra, que acabou deixando a sociedade. Mas um dos outros sócios, o brasileiro Victor Caricchio, garante: a amizade continua e o sabor também. “Sempre tive familiaridade com essa culinária”, conta Victor. Agora, quem está à frente da criação e preparação dos pratos é o chef Luís Barromeu.

Fazendo jus ao nome do restaurante, todos os insumos vêm de Portugal. Na casa, há ainda 48 rótulos de vinhos lusitanos, daqueles que não se acha em mercado. A surpresa para quem chega é o fato de não haver cardápio – na verdade, o cardápio é o garçom. Ele para na frente da mesa e explica todos os pratos do dia, o que pode ser um pouco confuso. “Os pratos mudam de acordo com os ingredientes frescos do dia. De acordo com o que tem, o chef cria junto com o cliente. Por isso, não temos um cardápio fixo”, explica Victor.

Mas há aqueles pratos “cativos”, disponíveis quase sempre. Experimentamos o Bacalhau à Lagareiro, servido com brócolis, cebola, cebola roxa, tomate cereja, batata e muito, muito azeite (R$ 120). Serve duas pessoas e é, realmente, uma delícia. Outra recomendação da casa é o Arroz de marisco (R$ 159), que serve de quatro a cinco pessoas. As entradas também são coletivas. O Bacalhau à Brás, servido desfiadinho com batata palha, custa R$ 69.

O Bacalhau à Lagareiro, servido com legumes e azeite, sai por R$ 120

Portuguesa Maluca: Rua Fonte do Boi, nº 26. Seg, das 15h às 22h30; de ter à sab, das 12h às 22h30, e dom, das 12h às 16h. Tel.: (71) 3565-8881. Reservas pelo Instagram @portuguesamaluca

