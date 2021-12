Restaurante natural em Ondina tem clima de bistrô

O lugar é pequenininho e tem clima de bistrô. São doze mesas, duas delas numa simpática varanda ao ar livre. Você localiza por uma bicicleta cor-de-rosa que exibe o cardápio logo na entrada. Cardápio, aliás, é forma de falar, já que o menu tem sempre apenas uma entrada e dois pratos – um vegetariano e um com proteína animal (e, por esse combo, cada cliente paga R$ 35).

A proposta da chef Jussara Beaureau é adaptar a cozinha francesa toda em pratos saudáveis, com ingredientes orgânicos e frescos. O acervo de Jussara já tem mais ou menos cem receitas, que ela muda diariamente, mantendo o mistério de só divulgar o que será a comida perto da hora do almoço, apesar da curiosidade dos seguidores do restaurante do Instagram.

O atum selado na crosta de ervas, a feijoada vegetariana e o panaché árabe estão entre os mais pedidos. A novidade é que agora no final de novembro o Chef inaugura o delivery. Para quem não tem tempo de ir até lá, fica a dica.

Chef Natural Club | Rua Morro do Escravo Miguel, 297, loja 03 – Ondina. De segunda a sábado, das 12h às 15h. Telefone:

71 3101-3111

Destaque | Os doces são cobrados à parte, mas não deixe de provar o brownie e a torta de nozes com melaço, mel e açúcar mascavo

