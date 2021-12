Restaurante na Praia do Flamengo tem clima de casa de vó e preços honestos

As ruas sem asfalto que levam ao Dona Santina Restaurante & Bar, comuns em Praia do Flamengo, parecem ter o poder de transportar quem chega para uma cidade do interior. A honestidade do espaço é o que mais agrada: a comida é boa, tem um preço justo e vem sem miséria.

A casa, com quintal, varanda e jardim, é aconchegante, decorada à moda ‘casa de vó’, quase como uma memória perdida em algum recanto da infância. Antes de se tornar restaurante pelas mãos da piauiense Maria Gorete, também chef de cozinha, o imóvel era residencial. Cortinas brancas, árvores entre as mesas, jarros de flores e muitos, mas muitos vasos inventam a caseirice do local.

O cardápio varia de dia para dia. Aos domingos, além de música ao vivo a partir das 12h, os pratos são rabada (R$ 35 para um e R$ 70 para dois), camarão na moranga (R$ 50 para um, R$ 95 para dois e R$ 130 para três) e nhoque ao molho de espinafre (R$ 35 para um e R$ 70 para dois), entre outros.

Os petiscos ficam no final do cardápio, o que pode fazer com que passem despercebidos. Entre as opções, há clássicos como batata frita (R$ 12) e queijo coalho na chapa (R$ 14), além de um menu vegetariano, com ratatouille (R$ 30) e espaguete com brócolis (R$ 30). Um dos diferenciais é o típico virado à paulista (R$ 35 para um e R$ 65 para dois), com filé à milanesa, servido com molho de tomate fresco, muçarela e manjericão, acompanhado de arroz, purê de batata e salada. As noites de quinta-feira são reservadas ao jazz, que começa a partir das 18h.

Dona Santina | Rua Engenheiro Alves de Souza, 169, Loteamento Marisol II, Praia do Flamengo. Tel.: 99181-8122. Quarta a sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 18h.

Destaque | O espaço acalenta: as redes, pequenas estatuetas de jardim e enfeites de parede parecem tirados de uma casa do interior.

