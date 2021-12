Restaurante na Pituba aposta em pratos saudáveis e saborosos

Ao entrar no restaurante saudável Da Vila, defronte à praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, o cliente recebe um copo e uma garrafa cheios d’água, junto com o cardápio. É uma espécie de cartão de visita da proposta do espaço, que defende uma relação alternativa com o meio ambiente e o consumo. Desse modo, não vende água e não disponibiliza canudo de plástico.

Numa das paredes, a frase “comer é um ato político”. Apertadinho, com poucas mesas, porém charmoso e agradável, o restaurante tem dois ambientes, um climatizado e outro ao ar livre. À tarde, remete a um café, meio mercadinho natural. A marca surgiu há dois anos no contexto soteropolitano como uma fábrica de produtos saudáveis – a exemplo de geleias, pasta de amendoim e brownie – ainda funcionando em Piatã. A criação do restaurante foi uma expansão.

O cardápio é diverso: se a fome não for grande, o falafel ao molho de hortelã e alho (R$ 18) e o tartare de banana-da-terra (R$ 22) são boas opções. Mas os destaques são as tigelas (bowls), especialmente a bowl fatuch (R$ 34), bem servida com quinoa, arroz-negro, brócolis assados, homus, falafel, chutney de tomate e gersal. O prato, cheio de texturas e cores, traz sabores marcantes separadamente e que também funcionam bem juntos. Acompanhada de um delicioso suco de morango com laranja, da fruta, sem necessidade de açúcar, fica melhor ainda.

Vale a pena experimentar a trufa de grão-de-bico, cacau e coco ralado (R$ 6) ou, indo no certo, um brownie tradicional com açúcar de coco (R$ 9). E não pode faltar o sabor e aroma do cafezinho expresso da Chapada Diamantina.

O falafel ao molho de hortelã e alho (R$ 18) e o tartare de banana-da-terra (R$ 22) são opções mais em conta

Destaque: A tigela bowl fatuch (R$ 34), com variadas texturas, cores e uma harmonia de sabores, é uma excelente pedida para o almoço ou o jantar.

Da Vila: Rua das Hortênsias, 448, Pituba (em frente à Praça Ana Lúcia Magalhães). Segunda a quinta, das 11h às 21h. Sexta e sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 9h às 21h.

