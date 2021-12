Restaurante italiano na Barra serve comida boa a preços honestos

Comida descomplicada, boa e barata. O restaurante Di Lucca aposta nessa fórmula antiga, que inexplicavelmente caiu em desuso, para alegrar os clientes que se sentam em suas mesas com toalhinhas quadriculadas. Sim, a comida é italiana, e estamos ainda para encontrar um ser vivente que não a aprecie. O chef Lucas Presas está ciente disso, naturalmente. Ele trabalhava no setor automotivo antes de se apaixonar pela gastronomia. Começou fazendo jantares para amigos até tomar coragem de abrir o primeiro restaurante, em 2011, na Pituba.

Em novembro passado, em plena crise, inaugurou outra unidade, na Barra, a que visitamos. A cantina funciona no térreo de um hotel e costuma abrigar turistas e reuniões de trabalho num ambiente confortável. Durante a semana, o almoço executivo custa a partir de R$ 19 (talharim à bolonhesa).

As massas e os molhos são produzidos artesanalmente. Aos fins de semana, os preços sobem, mas continuam bem honestos. “Nós temos uma proposta diferenciada, de repassar o custo real para o cliente”, conta Lucas. O parmegiana de carne acompanhado de talharim, um dos mais pedidos, custa a partir de R$ 52,90 e serve duas pessoas. O que experimentamos estava gostoso, mas não propriamente inesquecível. De sobremesa, pedimos um petit gateau de churros (R$ 16,90), doce na medida. Até o dia 18/10 vai ter promoção do parmegiana com vinho reserva chileno por R$ 99 no jantar (de segunda a quinta na Barra e de terça a quinta na Pituba).

Destaque: O restaurante investe no clássico bom e barato. O parmegiana é o queridinho dos clientes.

Di Lucca Barra: R. Belo Horizonte, 138 – Jardim Brasil. Tel.: 71 4141-7750. Pituba: R. Minas Gerais, 339. Tel.: 71 4141-4341. De seg. a qui., das 11h40 às 15h, e das 18h às 23h; sex. e sáb, até 24h; dom., das 11h40 às 16h. A unidade da Pituba não abre na segunda à noite.

